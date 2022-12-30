Разыгрывающий « » в четверг обновил личный рекорд по результативным передачам в одном матче.

Во встрече с « » (119:106) Морэнт записал на свой счет 17 передач.

За 36 минут в его активе также 19 очков (9 из 19 с игры) и 4 подбора при 3 потерях.

«Это очень впечатляет. Отдаю должное Джа. Он ведет за собой парней. Мы постоянно говорим о том, что он играет на команду, без эгоизма», – заявил главный тренер «Гризлис» .

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