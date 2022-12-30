Джа Морэнт отдал рекордные в карьере 17 передач в матче с «Торонто»

Теги Мемфис Торонто НБА видео Джа Морэнт Тэйлор Дженкинс Баскетбол

Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт в четверг обновил личный рекорд по результативным передачам в одном матче.

Во встрече с «Торонто» (119:106) Морэнт записал на свой счет 17 передач.

За 36 минут в его активе также 19 очков (9 из 19 с игры) и 4 подбора при 3 потерях.

«Это очень впечатляет. Отдаю должное Джа. Он ведет за собой парней. Мы постоянно говорим о том, что он играет на команду, без эгоизма», – заявил главный тренер «Гризлис» Тэйлор Дженкинс.

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2 комментария

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Ivan Rusak
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Ответ Марсель Объелся
Джа красава, очень полезен
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Марсель Объелся
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Джа красава, очень полезен
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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