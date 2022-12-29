Барак Обама: «Пеле осознавал способность спорта объединять людей, как один из самых известных спортсменов в мире»

Бывший президент США Барак Обама опубликовал сообщение, посвященное Пеле.

Экс-форвард сборной умер сегодня после длительной борьбы с раком.

«Пеле был одним из величайших, кто когда-либо играл в эту прекрасную игру.

Будучи одним из самых известных спортсменов в мире, он осознавал способность спорта объединять людей.

Наши мысли – с его семьей и всеми, кто любил его и восхищался им», – написал 44-й президент США.

Пеле раздражало имя «Пеле». Он считал прозвище мусорным и хотел оставаться Эдсоном – в честь Томаса Эдисона