Барак Обама: «Пеле осознавал способность спорта объединять людей, как один из самых известных спортсменов в мире»

Теги Сборная Бразилии по футболу сборная США по футболу Пеле Барак Обама Политика Футбол

Бывший президент США Барак Обама опубликовал сообщение, посвященное Пеле.

Экс-форвард сборной Бразилии умер сегодня после длительной борьбы с раком.

«Пеле был одним из величайших, кто когда-либо играл в эту прекрасную игру.

Будучи одним из самых известных спортсменов в мире, он осознавал способность спорта объединять людей.

Наши мысли – с его семьей и всеми, кто любил его и восхищался им», – написал 44-й президент США.

Пеле раздражало имя «Пеле». Он считал прозвище мусорным и хотел оставаться Эдсоном – в честь Томаса Эдисона

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5 комментариев

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psycho killer
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Обама, как тебе не стыдно! Ты зачем ключи от наших подъездов бидону отдал?!
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Кеша
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Ответ VMX1389
Обама не ври нам мы знаем что твои мысли только о том как с "Буйденом" у нас в подъездах гадить!!!
Переезжай . Зачем ты в гадюшнике живешь. Тебе и Барак Хуссейн Обама не поможет .
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Bashibuzuck
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Ответ VMX1389
Обама не ври нам мы знаем что твои мысли только о том как с "Буйденом" у нас в подъездах гадить!!!
Ага, вот буквально вчера выхожу из квартиры.... 😁
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Mark Safaniev
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Ответ VMX1389
Обама не ври нам мы знаем что твои мысли только о том как с "Буйденом" у нас в подъездах гадить!!!
Другого места не нашлось про политику коммент написать?
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VMX1389
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Обама не ври нам мы знаем что твои мысли только о том как с "Буйденом" у нас в подъездах гадить!!!
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