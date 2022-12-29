Барак Обама: «Пеле осознавал способность спорта объединять людей, как один из самых известных спортсменов в мире»
Бывший президент США Барак Обама опубликовал сообщение, посвященное Пеле.
Экс-форвард сборной Бразилии умер сегодня после длительной борьбы с раком.
«Пеле был одним из величайших, кто когда-либо играл в эту прекрасную игру.
Будучи одним из самых известных спортсменов в мире, он осознавал способность спорта объединять людей.
Наши мысли – с его семьей и всеми, кто любил его и восхищался им», – написал 44-й президент США.
Пеле раздражало имя «Пеле». Он считал прозвище мусорным и хотел оставаться Эдсоном – в честь Томаса Эдисона
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