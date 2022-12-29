Черданцев о переходе РФС в Азию: «Годы в азиатской ЛЧ и матчи с командами Катара и Ирака не могут быть мотивацией для клубов и игроков. Песок – не лучшая замена овсу»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Азиатская футбольная конфедерация Георгий Черданцев Футбол

Георгий Черданцев высказался о возможном переходе РФС в Азию.

«Почему к российскому чемпионату применяется глагол «обречена»? Хороший турнир. Народ ходит, несмотря на Fan ID, смотрит. И на Кубок тоже ходит.

А вот на десятки лет гарантировать себе просмотры матчей сборной России с Камбоджей, Йеменом, Китайским Тайпеем, Гуамом и так далее – вот к этому точно подходит слово «обречены».

Что касается мотивации, то участие и достижение успехов в национальных турнирах, по-моему, является большей мотивацией, чем матчи с указанными выше сборными с перспективой раз в 4 года сыграть 3-4 матча в финальной части ЧМ.

И тем более уж никак не может быть мотивацией и мечтой для клубов и его футболистов играть годами в азиатской ЛЧ и меряться силами с клубами Катара, Ирака, Иордании или Омана.

Как там у замечательного писателя О’Генри в «Вожде краснокожих»: песок – не лучшая замена овсу», – написал Черданцев в телеграм-канале.

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19 комментариев

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goshforever
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Когда перемогали Андорру с Сан-Марино, то было все прекрасно. А вот Гуам американский (с которым и сыграть-то шансов минимум) - это проблема, да.
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BeastI666I
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«Почему к российскому чемпионату применяется глагол «обречена»?
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все просто. переведи чемпионат на самоокупаемость и он даже полгода не продержится, все разбегутся.
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BeastI666I
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песков не лучшая замена ослу.
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Dinamik1
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Попомните мои слова Чердаков при любом раскладе переобуется так же как майонез.Если перейдем будут хвалебную оду сами себе петь через пол года а если нет так тем более они будут говорить что были против перехода.
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А.Э.РАСИМ
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Черданцев привык употреблять овес.

На самом деле футбол везде играют на газоне.

Но Чердак комментировал всю жизнь чемпионат по футболе на овсе.
Чердаковский, а где играют на песке?

Мы и не знали, в Азии играют только в пляжный футбол.

Чердак эксперт навсегда!

"У Того играет Обамеянг, поэтому они фавориты игры".
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Otto Kretschmer
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Умничать и пиариться на эту тему можно сколько угодно, но что Черданцев,что Колосков не предлагают что делать.
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Дмитрий9779
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Нет переходу в Азию!Завтра ждём подарок от РФС на НГ всем(почти)болельшикам.
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Gustav Forsberg
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Ответ Олег Мохов
как говорит ночной хоккеист:нравиться,не нравиться-терпи моя красавица
дабл ЪЪ
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Zver
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Черданцев прям грамотно и конструктивно высказался по данному вопросу. Я прям удивился, а точно Чердак такое сказал?
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s_h_a_m_a_n
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Молчал бы про фануйди-понятно же, что было бы больше зрителей.
А по поводу Азии-я с ним согласен.
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игрочишка всея руси
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Удивительное высказывание от этого персонажа .обычно чердак первый ватник
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Джиза
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Да блин... он и тут лажает.
1. Обречена - причастие, а не глагол
2. Чемпионат - мужской род, значит обречен.
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Зизуха
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Ответ bibendum
Жорж, сделай фирменный прогноз на переход в АФК
На этот раз угадает
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Пако
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Философические рассуждения на актуальную тему.
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bibendum
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Жорж, сделай фирменный прогноз на переход в АФК
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Назар Игорь
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Черданцев, ну это же так просто. Лучше восторгаться крупными победами над Камбоджей и Гуамом, чем гореть от стыда за разгромы от средних европейских команд - принцип российских чиновников от спорта.
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Олег Мохов
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как говорит ночной хоккеист:нравиться,не нравиться-терпи моя красавица
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igls54
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Жора вынул язык, и сказал абсолютно по делу. Только много кого еще не упомянул - Мьянму, Шри-Ланка и далее по списку
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Барсик Юрана
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«Гуамо» всё что связано с тупиным
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