Черданцев о переходе РФС в Азию: «Годы в азиатской ЛЧ и матчи с командами Катара и Ирака не могут быть мотивацией для клубов и игроков. Песок – не лучшая замена овсу»

высказался о возможном переходе в Азию.

«Почему к российскому чемпионату применяется глагол «обречена»? Хороший турнир. Народ ходит, несмотря на Fan ID, смотрит. И на Кубок тоже ходит.

А вот на десятки лет гарантировать себе просмотры матчей сборной России с Камбоджей, Йеменом, Китайским Тайпеем, Гуамом и так далее – вот к этому точно подходит слово «обречены».

Что касается мотивации, то участие и достижение успехов в национальных турнирах, по-моему, является большей мотивацией, чем матчи с указанными выше сборными с перспективой раз в 4 года сыграть 3-4 матча в финальной части ЧМ.

И тем более уж никак не может быть мотивацией и мечтой для клубов и его футболистов играть годами в азиатской ЛЧ и меряться силами с клубами Катара, Ирака, Иордании или Омана.

Как там у замечательного писателя О’Генри в «Вожде краснокожих»: песок – не лучшая замена овсу», – написал Черданцев в телеграм-канале.

Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!