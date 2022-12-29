Черданцев о переходе РФС в Азию: «Годы в азиатской ЛЧ и матчи с командами Катара и Ирака не могут быть мотивацией для клубов и игроков. Песок – не лучшая замена овсу»
Георгий Черданцев высказался о возможном переходе РФС в Азию.
«Почему к российскому чемпионату применяется глагол «обречена»? Хороший турнир. Народ ходит, несмотря на Fan ID, смотрит. И на Кубок тоже ходит.
А вот на десятки лет гарантировать себе просмотры матчей сборной России с Камбоджей, Йеменом, Китайским Тайпеем, Гуамом и так далее – вот к этому точно подходит слово «обречены».
Что касается мотивации, то участие и достижение успехов в национальных турнирах, по-моему, является большей мотивацией, чем матчи с указанными выше сборными с перспективой раз в 4 года сыграть 3-4 матча в финальной части ЧМ.
И тем более уж никак не может быть мотивацией и мечтой для клубов и его футболистов играть годами в азиатской ЛЧ и меряться силами с клубами Катара, Ирака, Иордании или Омана.
Как там у замечательного писателя О’Генри в «Вожде краснокожих»: песок – не лучшая замена овсу», – написал Черданцев в телеграм-канале.
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все просто. переведи чемпионат на самоокупаемость и он даже полгода не продержится, все разбегутся.
На самом деле футбол везде играют на газоне.
Но Чердак комментировал всю жизнь чемпионат по футболе на овсе.
Чердаковский, а где играют на песке?
Мы и не знали, в Азии играют только в пляжный футбол.
Чердак эксперт навсегда!
"У Того играет Обамеянг, поэтому они фавориты игры".
А по поводу Азии-я с ним согласен.
1. Обречена - причастие, а не глагол
2. Чемпионат - мужской род, значит обречен.