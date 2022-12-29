Беллингем сообщил о желании перейти в «Реал» окружению. Трансфер хавбека – приоритет «Мадрида» в 2023-м
«Реал» хочет подписать Джуда Беллингема.
По данным Goal.com, трансфер хавбека дортмундской «Боруссии» является приоритетом для мадридского клуба.
Сам Беллингем, как отмечается, уже сообщил своему окружению о желании перейти в «Реал».
«Боруссия», скорее всего, потребует 120 миллионов евро следующим летом за футболиста.
Статистику Беллингема можно изучить здесь.
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Реал, Барселона, Юве, для него закрытая тема.
Футбол имеет корни, а великие клубы гены.
Самый реальный, компромиссный вариант для него это Аякс, или на худой конец середняк серии А, если он так уж хочет перейти на ризотто и расширить кругозор. Я не ошибаюсь...
Да прибудет с ним сила.
Тогда уж так бы сделали)
На будет жалко его потерять.
По информации некоторых испанских инсайдеров, Реал может закрыть сделку уже в январе о переходе игрока летом. Переговоры с Боруссией уже идут.
Лучшей замены для модрича не вижу кроме него. Парень не по годам зрело играет и ценник я думаю собьют. Вроде у Переса с Вацке хорошие отношения. Что-то типа 80+20 было бы отлично
ps./ Плюс ещё можно тесты на ковид подделать, если играть не хочется. Все условия так сказать.