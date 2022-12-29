Беллингем сообщил о желании перейти в «Реал» окружению. Трансфер хавбека – приоритет «Мадрида» в 2023-м

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Джуд Беллингем Футбол

«Реал» хочет подписать Джуда Беллингема.

По данным Goal.com, трансфер хавбека дортмундской «Боруссии» является приоритетом для мадридского клуба.

Сам Беллингем, как отмечается, уже сообщил своему окружению о желании перейти в «Реал».

«Боруссия», скорее всего, потребует 120 миллионов евро следующим летом за футболиста.

Статистику Беллингема можно изучить здесь.

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24 комментария

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maddantist maddantist
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У него в Реале не получится.
Реал, Барселона, Юве, для него закрытая тема.
Футбол имеет корни, а великие клубы гены.
Самый реальный, компромиссный вариант для него это Аякс, или на худой конец середняк серии А, если он так уж хочет перейти на ризотто и расширить кругозор. Я не ошибаюсь...
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Melnikov1968
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Ответ Eden Hazard
Окружению своему сообщил Беллингем, о перейти в Реал желании. Да прибудет с ним сила. Тогда уж так бы сделали)
😊😊😊 Слишком сложно для автора заголовка:)
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Агитатор
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Беллингем: Прийди ко мне, мое окружение! Речь буду молвить. В Реал я собрался, дружинники мои. Сливочным судьбина-матушка мне быть велит
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Eden Hazard
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Ответ Melnikov1968
Что за человек составлял заголовок? Не лучше было написать:"Беллингем сообщил окружению о желании перейти в Реал"?
Окружению своему сообщил Беллингем, о перейти в Реал желании.
Да прибудет с ним сила.
Тогда уж так бы сделали)
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Savarona25
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Сплошная выгода для всех. Беллингему гарантировано практически сразу место в основе супер-клуба. Да, Беллингем стоит дорого (скорее всего порядка 100 млн+ бонусы). Но при этом клуб из-за возраста игрока даже при длинном контракте (5-6 лет) будет иметь возможность при желании отбить затраты (полностью или часть) при перепродаже.
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iGu
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Глядя на то, что сейчас в Дортмунде... Переход по инициативе игрока очень даже вероятен.
На будет жалко его потерять.
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M93
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Ответ Михаил Ханжин
Когда Ливерпуль перестал быть фаворитом за него?
Уже большинство СМИ ещё с той недели сообщают, что Ливерпуль переключился на Энцо Фернандеса, как раз из-за того что Беллингем отдаёт предпочтение Реалу и позиции Реала стали сильнее.

По информации некоторых испанских инсайдеров, Реал может закрыть сделку уже в январе о переходе игрока летом. Переговоры с Боруссией уже идут.
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borchinec-05
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Отлично!
Лучшей замены для модрича не вижу кроме него. Парень не по годам зрело играет и ценник я думаю собьют. Вроде у Переса с Вацке хорошие отношения. Что-то типа 80+20 было бы отлично
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t n
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Я не против Мадрида и не стараюсь их оскорбить. Я просто задумался на счёт того, а есть ли в у Мадрида в перспективе хоть один испанец ? И походу их нету. Атака: Эндрик, Винисиус, Родриго. Полузащита: Вальверде, Тчуамени, Камавинга, Беллингем. Защита: Алаба, Милитао, Рюдигер. Это всё иностранцы. Ну а Карвахаль уже стар, будем честны. Прикольный испанский клуб. Не, если они добьются успеха, то я буду рад за них. Просто забавный факт, пожалуйста не убивайте.
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Кукич
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У Реал и Боруськи очень хорошие отношения
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Кукич
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Ответ Михаил Ханжин
Когда Ливерпуль перестал быть фаворитом за него?
Об этом сообщал Дэйли Фэйл
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lovec23
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Я думаю все будут довольны, Дортмунд заработает , Джуд получит новый вызов и будет играть в команде которая борется за трафеи . Будет ли это реал или кто другой узнаем . И самое главное журналисты напишут миллион статей до его перехода
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Rick Sorkin
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Ответ Кукич
Замена Модрича. Камавинга-Тчуамени-Беллингэм очередной суперцентр?
Беллингем-Тчуамени-Вальверде
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Rassel_Crowe
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Ответ Михаил Ханжин
Когда Ливерпуль перестал быть фаворитом за него?
тут по несколько раз за день все меняется, зависит от страны, где "источник" находится
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Кукич
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Ответ Hopsin Marcus
Гакпо тоже в мю собирался
Все испанские надежные инсайдеры, , Маттео Моретто все сообщили о трансфере Беллингэма в Реал
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Melnikov1968
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Что за человек составлял заголовок? Не лучше было написать:"Беллингем сообщил окружению о желании перейти в Реал"?
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Кукич
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Замена Модрича. Камавинга-Тчуамени-Беллингэм очередной суперцентр?
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Пенс
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Странно, неужели его не убедили красоты портовой деревушки? Да нет, не может быть.
ps./ Плюс ещё можно тесты на ковид подделать, если играть не хочется. Все условия так сказать.
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Михаил Ханжин
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Когда Ливерпуль перестал быть фаворитом за него?
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Bolvan
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Хорошо бы было ,но там ценник бешенный
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realsila
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Задерживают лишь из за того что он из апл
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Hopsin Marcus
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Гакпо тоже в мю собирался
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Зверёк
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На долгие годы закроет позицию цп,достойная замена Модричу
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Glukinho
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Надо выходить из окружения
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