Беллингем сообщил о желании перейти в «Реал» окружению. Трансфер хавбека – приоритет «Мадрида» в 2023-м

« » хочет подписать .

По данным Goal.com, трансфер хавбека дортмундской « » является приоритетом для мадридского клуба.

Сам Беллингем, как отмечается, уже сообщил своему окружению о желании перейти в «Реал».

«Боруссия», скорее всего, потребует 120 миллионов евро следующим летом за футболиста.

Статистику Беллингема можно изучить здесь.

Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!