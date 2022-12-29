Губернатора Омска попросили разобраться с написанием фамилий игроков КХЛ на английском. Он пообещал обсудить это с ФХР: «Проблема обозначена правильно»

Теги Авангард ФХР КХЛ Политика Хоккей

Губернатор Омской области пообещал провести переговоры с ФХР из-за написания фамилий игроков Фонбет чемпионата КХЛ на латинице.

Вопрос на тему оформления графики трансляции на английском языке поступил от жительницы региона во время передачи «Диалог с губернатором» на омском «12-м канале», который показывает все матчи «Авангарда».

– Здравствуйте, Александр Леонидович. Меня зовут Антонина Павловна. У меня такой вопрос. Я хочу понять. Мы живем в России, у нас везде русский язык должен [быть]. Но у нас хоккей... Мы смотрим по Омску хоккей – и все пишут на английском языке. Все фамилии написаны на английском языке. Мы люди пожилые, нам хочется читать по-своему и слышать по-своему. По Москве показывают на русском языке, а по Омску почему-то на английском.

– Спасибо большое за вопрос. Давайте с хоккейной федерацией этот вопрос обсудим. У нас много легионеров из Канады, Америки, Финляндии, Швеции.

Проблема обозначена совершенно правильно. Я вас понимаю, полностью поддерживаю. Давайте проведу переговоры с российской федерацией хоккея, – ответил Александр Бурков.

16 комментариев

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Санитар-волк
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Страна живёт прошлым. Переоденьте всех в лапти, винтажные газогенераторы, но с себя начните!
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al fresco
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Вот из-за таких миллионов "антонин" страна и находится там, где находится...
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кандид
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Да, слишком много латинских букв вокруг в последнее время. Разберитесь и с ними заодно.
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Евгений Соболев
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Чекисты от имени какой то старухи выступили?..
Скоро на клюшка заставят все надписи на русском "расписывать"!!!!?..вообщем скоро.... изда и хоккею придёт..
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BeastI666I
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Вопрос на тему оформления графики трансляции на английском языке поступил от жительницы региона
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она была среди тех, которые просили Терюшкову изменить конституцию?
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Melnikov1968
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А что в регламенте по проведению соревнований прописано? Или такой документ отсутствует?
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Фёдор Кузнецов
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Ответ memphis
Я так понимаю, в Омской области все проблемы решены, раз такие вопросы обсуждаются?
Как я понимаю была какая то встреча, и в списке вопросов был этот, логично что спортс не выставил новости о том как он будет следить за учителями в школах и дорогами в городе
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Onion
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Ответ Igorrr
Вместо английского можно писать в столбик мелким шрифтом на русском, белорусском, казахском и китайском языках
Легко можно делать оформление на разных языках с выбором от пользователя. Но тогда не будет повода для дебильных шуток от прогрессивных комментаторов спорц.
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BeastI666I
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Ответ memphis
Я так понимаю, в Омской области все проблемы решены, раз такие вопросы обсуждаются?
просто это единственная проблема, которую реально решить...
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фанид
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Нужно мыслить государственно, иероглифами сразу
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BeastI666I
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в первую очередь требуется запретить хоккей и футбол. так как страны родоначальницы этих видов спорта считают Россию страной террористом!!! ЗАПРЕТИТЬ! Нефиг!
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fantast1c
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Я думаю стоит первым делом писать на узбекском и таджикском. Особенно московские клубы.
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Ivan Ivanych
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Детский сад
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memphis
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Я так понимаю, в Омской области все проблемы решены, раз такие вопросы обсуждаются?
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Dmitry Ptitsyn
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Учи язык
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Igorrr
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Вместо английского можно писать в столбик мелким шрифтом на русском, белорусском, казахском и китайском языках
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