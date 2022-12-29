Губернатора Омска попросили разобраться с написанием фамилий игроков КХЛ на английском. Он пообещал обсудить это с ФХР: «Проблема обозначена правильно»

Губернатор Омской области пообещал провести переговоры с из-за написания фамилий игроков Фонбет чемпионата на латинице.

Вопрос на тему оформления графики трансляции на английском языке поступил от жительницы региона во время передачи «Диалог с губернатором» на омском «12-м канале», который показывает все матчи « ».

– Здравствуйте, Александр Леонидович. Меня зовут Антонина Павловна. У меня такой вопрос. Я хочу понять. Мы живем в России, у нас везде русский язык должен [быть]. Но у нас хоккей... Мы смотрим по Омску хоккей – и все пишут на английском языке. Все фамилии написаны на английском языке. Мы люди пожилые, нам хочется читать по-своему и слышать по-своему. По Москве показывают на русском языке, а по Омску почему-то на английском.

– Спасибо большое за вопрос. Давайте с хоккейной федерацией этот вопрос обсудим. У нас много легионеров из Канады, Америки, Финляндии, Швеции.

Проблема обозначена совершенно правильно. Я вас понимаю, полностью поддерживаю. Давайте проведу переговоры с российской федерацией хоккея, – ответил Александр Бурков.