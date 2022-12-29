НБА. «Бостон» примет «Клипперс», «Торонто» сыграет с «Мемфисом» и другие матчи
Сегодня ночью в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся шесть матчей.
Лидер чемпионата «Бостон» примет на своей площадке находящихся на подъеме «Клипперс». Проигравший два матча подряд «Мемфис» Морэнта сыграет в гостях с «Торонто».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 30 декабря, 03.00, «Spectrum Center»
- Дата проведения
- 30 декабря, 03.00, «Gainbridge Fieldhouse»
- Дата проведения
- 30 декабря, 03.30, «TD Garden»
- Дата проведения
- 30 декабря, 03.30, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 30 декабря, 04.00, «AT&T Center»
- Дата проведения
- 30 декабря, 04.30, «American Airlines Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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