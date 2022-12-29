НБА. «Бостон» примет «Клипперс», «Торонто» сыграет с «Мемфисом» и другие матчи

Теги результаты Бостон Шарлотт Кливленд Даллас Хьюстон Индиана Клипперс Мемфис Нью-Йорк Сан-Антонио Торонто НБА Оклахома-Сити Баскетбол

Сегодня ночью в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся шесть матчей.

Лидер чемпионата «Бостон» примет на своей площадке находящихся на подъеме «Клипперс». Проигравший два матча подряд «Мемфис» Морэнта сыграет в гостях с «Торонто».

НБА

Регулярный чемпионат

Шарлотт – Оклахома-Сити
Дата проведения
30 декабря, 03.00, «Spectrum Center»
Онлайн матча

Индиана – Кливленд
Дата проведения
30 декабря, 03.00, «Gainbridge Fieldhouse»
Онлайн матча

Бостон – Клипперс
Дата проведения
30 декабря, 03.30, «TD Garden»
Онлайн матча

Торонто – Мемфис
Дата проведения
30 декабря, 03.30, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча

Сан-Антонио – Нью-Йорк
Дата проведения
30 декабря, 04.00, «AT&T Center»
Онлайн матча

Даллас – Хьюстон
Дата проведения
30 декабря, 04.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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1 комментарий

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Александр Сметанин
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