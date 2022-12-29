НБА. «Бостон» примет «Клипперс», «Торонто» сыграет с «Мемфисом» и другие матчи

Сегодня ночью в рамках регулярного чемпионата состоятся шесть матчей.

Лидер чемпионата « » примет на своей площадке находящихся на подъеме « ». Проигравший два матча подряд « » Морэнта сыграет в гостях с « ».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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