Умер Пеле
Трехкратный чемпион мира Пеле ушел из жизни, ему было 82 года.
29 ноября бывший игрок сборной Бразилии был госпитализирован в связи с ухудшением состояния здоровья. У него были диагностированы почечная и сердечная недостаточность.
Ранее сообщалось, что химиотерапия, которую он проходил в рамках лечения рака толстой кишки, перестала давать нужный результат.
Пеле – единственный футболист в истории, трижды выигрывавший чемпионат мира в качестве игрока (в 1958, 1962 и 1970 году).
В финальных турнирах ЧМ он провел в общей сложности 14 матчей и забил в них 12 мячей, в том числе 3 – в победных финалах.
Всего за сборную Бразилии – 77 голов в 92 играх (с 1957 по 1971 годы). Его рекорд продержался более 50 лет и только недавно был повторен Неймаром.
На клубном уровне Пеле выступал за бразильский «Сантос», с которым дважды выиграл Кубок Либертадорес и Межконтинентальный кубок (в 1962 и 1963 году), и американский «Нью-Йорк Космос».
Он был признан лучшим футболистом XX века по версии футбольной комиссии ФИФА, World Soccer и France Football, а также лучшим спортсменом XX века по версии МОК.
а так МЕССИ де-факто и де-юре похоронил сразу и Роналду, и Пеле, и ... настоящее, прошлее, да и Киллиан теперь с будущем отсрочен
Но, при этом, я каким-то непостижимым образом всегда знал о Пеле и его величии. Хотя у меня не было ни одной возможности даже в записи увидеть его игру. Только истории людей, газеты, журналы...
По-моему, это лучше всего говорит о величии наследия Пеле, которое невозможно переоценить.
Через несколько лет, всё-таки у меня появилась кассета с матчами и нарезками игр Пеле и его 1000 голов. Это было неимоверно и лучше, чем я даже мог себе ранее представить....
Для меня он всегда будет Королём Футбола. И футбол для меня в первую очередь ассоциируется именно с Пеле.
Покойся с Миром Пеле! Мы тебя не забудем! Ты лучший футболист в истории.
Марадона недавно покинул этот мир, теперь Пеле.
Из большой пятерки в живых остался лишь Лионель Месси.
Альфредо Ди Стефано и Йоханн Кройфф давно на небесах.
Он прожил достойную и главное долгую жизнь
И пусть у него все там будет хорошо