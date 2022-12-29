Умер Пеле

Теги Сантос высшая лига Бразилия Сборная Бразилии по футболу ФИФА происшествия Пеле Нью-Йорк Космос Футбол

Трехкратный чемпион мира Пеле ушел из жизни, ему было 82 года.  

29 ноября бывший игрок сборной Бразилии был госпитализирован в связи с ухудшением состояния здоровья. У него были диагностированы почечная и сердечная недостаточность.

Ранее сообщалось, что химиотерапия, которую он проходил в рамках лечения рака толстой кишки, перестала давать нужный результат.

Пеле – единственный футболист в истории, трижды выигрывавший чемпионат мира в качестве игрока (в 1958, 1962 и 1970 году).

В финальных турнирах ЧМ он провел в общей сложности 14 матчей и забил в них 12 мячей, в том числе 3 – в победных финалах.

Всего за сборную Бразилии – 77 голов в 92 играх (с 1957 по 1971 годы). Его рекорд продержался более 50 лет и только недавно был повторен Неймаром. 

На клубном уровне Пеле выступал за бразильский «Сантос», с которым дважды выиграл Кубок Либертадорес и Межконтинентальный кубок (в 1962 и 1963 году), и американский «Нью-Йорк Космос». 

Он был признан лучшим футболистом XX века по версии футбольной комиссии ФИФА, World Soccer и France Football, а также лучшим спортсменом XX века по версии МОК.

595 комментариев

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Алекс Ред
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Ответ gb2014
предположу, что если бы Франция с Мбаппе зарулили мундиаль, то Король бы протянул еще некоторое время а так МЕССИ де-факто и де-юре похоронил сразу и Роналду, и Пеле, и ... настоящее, прошлее, да и Киллиан теперь с будущем отсрочен
Месси - убийца, получается.
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gb2014
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предположу, что если бы Франция с Мбаппе зарулили мундиаль, то Король бы протянул еще некоторое время

а так МЕССИ де-факто и де-юре похоронил сразу и Роналду, и Пеле, и ... настоящее, прошлее, да и Киллиан теперь с будущем отсрочен
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Mish
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Светлая память
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Толпарты Жаурбег
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Ответ Wiley Fox
Моя любовь к футболу началась с цикла книг Игоря Фесуненко о Бразилии и ее футболе Пеле, Гарринча, футбол - это всем читать с детства
И Чаша Мараканы
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Shveddka
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Что за день такой…Светлая память
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ivannumber1
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Будучи еще ребёнком я изредка видел только обзоры матчей по Рен-тв. Тогда только появлялся интернет и мобильники кнопочные. Однако, по нарезкам сразу запала в сердце игра Роналдо...

Но, при этом, я каким-то непостижимым образом всегда знал о Пеле и его величии. Хотя у меня не было ни одной возможности даже в записи увидеть его игру. Только истории людей, газеты, журналы...

По-моему, это лучше всего говорит о величии наследия Пеле, которое невозможно переоценить.

Через несколько лет, всё-таки у меня появилась кассета с матчами и нарезками игр Пеле и его 1000 голов. Это было неимоверно и лучше, чем я даже мог себе ранее представить....

Для меня он всегда будет Королём Футбола. И футбол для меня в первую очередь ассоциируется именно с Пеле.

Покойся с Миром Пеле! Мы тебя не забудем! Ты лучший футболист в истории.
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REALITY
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rip King 👑
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А.Э.РАСИМ
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Великий футболист, самый знаменитый футболист в истории умер.

Марадона недавно покинул этот мир, теперь Пеле.

Из большой пятерки в живых остался лишь Лионель Месси.
Альфредо Ди Стефано и Йоханн Кройфф давно на небесах.
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Добрый Ретроград
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Мы становимся живыми свидетелями смены эпох. Прощай, великий. Покойся с миром.
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Виталий Кузнецов
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Счастье моё!
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Турку Финляндия*
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Апостол Павел был совершенно уверен в этом, он сказал: «Имея надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных» Деяния 24:15
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brt202
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Покойся c миром .
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Эркин Моминов
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Светлая память Пеле. Легенда футбола
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WelcomeBackPURE
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В каждом двое мира после хорошего финта: ты че, Пеле ?!
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Максон121
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Покойся с миром!это была славная охота!
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Clover
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Вечная память...
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Фифа Д2022
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Покойся с миром, король👑🕯️
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Огюст
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Ушла Эпоха того прошлого техничного футбола - Король ,кудесник футбола Пеле ушёл от нас ! Будем всегда помнить и пухом пусть будет ему земля !
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vahe080822@mail.ru
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Покойся миром!!ЛЕГЕНДА🇧🇷❤️
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efremovms@gmail.com
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Ответ Salem Cat
Кто из футбольных богов 20 века у нас ещё остался?
Блохин-здоровья мужику
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Александр Р
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Ответ Биограф Венгера
нет. ни Месси ни Роналду.
При чем тут Рональду? Про него речи не было. А Месси есть , прими это как факт, не сопротивляйся
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всеволод платунов
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Король. Единственный и неповторимый
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Из Парижа с любовью
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Ну что тут скажешь? Все мы там будем
Он прожил достойную и главное долгую жизнь
И пусть у него все там будет хорошо
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efremovms@gmail.com
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Тюменский медвежонок
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Пеле, Шумахер и Джордан это три спортсмена которых запомнят на всю жизнь, король футбола, король формулы-1 и король баскетбола, их знает каждый, даже моя мама с бабушкой, величайшие спортсмены которые являются лицом своего вида спорта
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