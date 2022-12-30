Разыгрывающий «Мэверикс» оформил трипл-дабл во втором матче подряд.

Очередной трипл-дабл Дончича – 35 очков, 15 подборов и 12 передач за 34 минуты – помог « » выиграть у « » со счетом 129:114.

В предыдущей встрече с «Нью-Йорком» у словенца был исторический трипл-дабл с 60 набранными очками.

Дончич лидирует в нынешнем сезоне НБА по трипл-даблам – 8.

Лука разрывает шаблоны НБА: уникальный трипл-дабл с 60 очками (60+21+10), возвращение с «-9» за 34 секунды и спасение под сирену