Трипл-дабл Луки Дончича помог «Далласу» выиграть у «Хьюстона»

Теги Даллас Хьюстон НБА видео Лука Дончич Баскетбол

Разыгрывающий «Мэверикс» Лука Дончич оформил трипл-дабл во втором матче подряд.

Очередной трипл-дабл Дончича – 35 очков, 15 подборов и 12 передач за 34 минуты – помог «Далласу» выиграть у «Хьюстона» со счетом 129:114.

В предыдущей встрече с «Нью-Йорком» у словенца был исторический трипл-дабл с 60 набранными очками.

Дончич лидирует в нынешнем сезоне НБА по трипл-даблам – 8.

Лука разрывает шаблоны НБА: уникальный трипл-дабл с 60 очками (60+21+10), возвращение с «-9» за 34 секунды и спасение под сирену

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1 комментарий

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Техасский бродяга
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12 подборов и 13 ассистов, исправьте
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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