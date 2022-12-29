Ян Непомнящий надел футболку с цитатой Месси «че уставился, придурок?» на матч ЧМ по блицу. Эти слова аргентинец ранее произнес в адрес Вегорста

Теги ПСЖ сборная Нидерландов по футболу Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Ян Непомнящий ЧМ-2022 чемпионат мира по быстрым шахматам Ваут Вегорст контент Шахматы

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий надел футболку с цитатой Лионеля Месси на матч чемпионата мира по шахматному блицу в Алматы.

В частности, на футболке Непомнящего была надпись на испанском языке в цветах флага Аргентины: «Че уставился, придурок? Иди отсюда». Эти слова Месси произнес в адрес нидерландского футболиста Ваута Вегорста после четвертьфинала ЧМ-2022 в Катаре.

Организаторы шахматного турнира заставили шахматиста переодеться и вынесли ему предупреждение.

ФОТО

Месси сказал «Че уставился, придурок? Иди отсюда» Вегорсту во время интервью. У игроков были стычки во время матча

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18 комментариев

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Хищник Бери
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Красава!
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justbored
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Classy.
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Veld
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ФростНова лучший )
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Musa Bark
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А как эта новость связана с футболом?
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Xm.md
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Ответ Уит
ну смешно же, чо такие душные, буээээ
Не душные, а двуличные.
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stryder
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Месси скромный и стеснительный, он не мог сказать такого..
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Уит
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ну смешно же, чо такие душные, буээээ
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max bogomazov
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Быдловоц поддержал кореша
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TravenS
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А вот это было хорошо, орнул)
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Сергей Афанасьев
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Ответ igls54
Комментарий удален пользователем
Мы уже поняли кто ты
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Haci Ceferli
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А говорят шахматисты умные🤔
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Социо Пат
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Тонюсенький намёк сопернику
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Sema Adinsson
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И "это" интеллектуал-шахматист?!
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igls54
Комментарий удален
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justburn
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А говорят, шахматисты умные
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Artem Piatkov
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Роналду в ответ наденет футболку Магнуса Карлсена))
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Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
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Que mira Bo.bo?))
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pechenjchka
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Подрастает депутат
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Константиньо
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Да, я Вася В, чего уставился, придурок
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