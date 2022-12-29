Ян Непомнящий надел футболку с цитатой Месси «че уставился, придурок?» на матч ЧМ по блицу. Эти слова аргентинец ранее произнес в адрес Вегорста

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий надел футболку с цитатой Лионеля Месси на матч чемпионата мира по шахматному блицу в Алматы.

В частности, на футболке Непомнящего была надпись на испанском языке в цветах флага Аргентины: «Че уставился, придурок? Иди отсюда». Эти слова Месси произнес в адрес нидерландского футболиста Ваута Вегорста после четвертьфинала ЧМ-2022 в Катаре.

Организаторы шахматного турнира заставили шахматиста переодеться и вынесли ему предупреждение.

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Месси сказал «Че уставился, придурок? Иди отсюда» Вегорсту во время интервью. У игроков были стычки во время матча