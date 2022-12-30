Овечкин догнал Кросби по очкам за карьеру в НХЛ – у обоих по 1452. До Селянне (16-е место в истории) – 5 баллов

догнал по очкам за карьеру в НХЛ – у обоих по 1452.

Капитан « » забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (3:4 ОТ).

У первого номера драфта-2004 стало 1452 (803+649) очка в 1312 матчах в рамках регулярок. В текущем сезоне – 42 (23+19) балла в 38 играх.

В активе капитана « » и первого номера драфта-2005 сейчас 1452 (536+916) очка в 1143 матчах. В текущем сезоне – 43 (19+24) балла в 35 играх.

Форварды делят 17-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. На 16-м месте идет (1457 очков в 1451 игре), на 15-м – Стэн Микита (1467 в 1396).

Овечкин забил 803-й гол в НХЛ. До Гретцки – 91 шайба