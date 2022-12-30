Овечкин догнал Кросби по очкам за карьеру в НХЛ – у обоих по 1452. До Селянне (16-е место в истории) – 5 баллов

Теги рейтинги Питтсбург Вашингтон Сидни Кросби Александр Овечкин Теему Селянне НХЛ Стэн Микита Хоккей

Александр Овечкин догнал Сидни Кросби по очкам за карьеру в НХЛ – у обоих по 1452.

Капитан «Вашингтона» забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (3:4 ОТ).

У первого номера драфта-2004 стало 1452 (803+649) очка в 1312 матчах в рамках регулярок. В текущем сезоне – 42 (23+19) балла в 38 играх. 

В активе капитана «Питтсбурга» и первого номера драфта-2005 сейчас 1452 (536+916) очка в 1143 матчах. В текущем сезоне – 43 (19+24) балла в 35 играх. 

Форварды делят 17-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. На 16-м месте идет Теему Селянне (1457 очков в 1451 игре), на 15-м – Стэн Микита (1467 в 1396). 

Овечкин забил 803-й гол в НХЛ. До Гретцки – 91 шайба

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10 комментариев

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raspisanie77
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Надо им закончить карьеры с одинаковыми 1700 - красота
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MUthebest
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Ответ Михаил1970
Сколько им до Гретцки осталось?
Разрыв теперь не двухкратный.
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ovcov8
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Ответ Gepard_GRIN
Если сумеет набрать столько же очков, как в прошлом сезоне(90), то станет 1500 очков за карьеру.
Если не сумеет, то не будет
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ovcov8
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Ответ Михаил1970
Сколько им до Гретцки осталось?
Сколько им до Ягра хотя бы-)
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ovcov8
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Ответ Mefodi
А у меня кот, когда был молодой, в первые несколько дачных сезонов, вот точно также над мышами измывался. Буквально один в один. Отловит где-то мыша и тащит его под сливу, это у него место такое специальное, а затем отпускает. Мышка удирает, а Мурчузон в 2-3 прыжка её догоняет и с довольной мордой тащит обратно под сливу. И так много-много раз, пока не надоест. Нет, даже интересно, хоть кто-нибудь помнит, сколько раз за эти 18 лет примитивный секондарщик пытался улизнуть от легендарного снайпера? Я давным-давно со счёта сбился! Иногда нам всем казалось, что уж на этот раз точно всё, Овечкину Кросби в бомбардирской гонке уже больше никогда не догнать. Но Саня всякий раз, выдержав поистине мхатовскую паузу, повторял своё неизменное: «Иди сюда!» И всё начиналось снова. Иногда мышке удавалось удрать. Такое тоже бывало. Но Мурзучилзик и не думал горевать. Он пару раз с недоумённым видом обходил куст, в котором удавалось спрятаться мышке, и забывал о ней раз и навсегда. В конце концов Кросби тоже может улизнуть от Овечкина. Хотя далеко не факт. Но мы тоже не будем горевать. Сейчас главное это погоня за Грецом. А игра в кошки-мышки с Кросбием это так, баловство. Хотя выглядит, согласитесь, предельно забавно.
Хорош бредить
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Mefodi
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А у меня кот, когда был молодой, в первые несколько дачных сезонов, вот точно также над мышами измывался. Буквально один в один. Отловит где-то мыша и тащит его под сливу, это у него место такое специальное, а затем отпускает. Мышка удирает, а Мурчузон в 2-3 прыжка её догоняет и с довольной мордой тащит обратно под сливу. И так много-много раз, пока не надоест. Нет, даже интересно, хоть кто-нибудь помнит, сколько раз за эти 18 лет примитивный секондарщик пытался улизнуть от легендарного снайпера? Я давным-давно со счёта сбился! Иногда нам всем казалось, что уж на этот раз точно всё, Овечкину Кросби в бомбардирской гонке уже больше никогда не догнать. Но Саня всякий раз, выдержав поистине мхатовскую паузу, повторял своё неизменное: «Иди сюда!» И всё начиналось снова. Иногда мышке удавалось удрать. Такое тоже бывало. Но Мурзучилзик и не думал горевать. Он пару раз с недоумённым видом обходил куст, в котором удавалось спрятаться мышке, и забывал о ней раз и навсегда. В конце концов Кросби тоже может улизнуть от Овечкина. Хотя далеко не факт. Но мы тоже не будем горевать. Сейчас главное это погоня за Грецом. А игра в кошки-мышки с Кросбием это так, баловство. Хотя выглядит, согласитесь, предельно забавно.
+2
-4
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Михаил1970
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Сколько им до Гретцки осталось?
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Александр Бабуев
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Ответ el shaarawy92
Есть какой то смысл в этой новости? Они друг друга в сотый уже догоняют))) Можно было упоминать лишь Селянне
Так это хороший десерт к великому противостоянию двух великих игроков, проведших вместе, играя против друг друга, всю карьеру
+6
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el shaarawy92
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Есть какой то смысл в этой новости? Они друг друга в сотый уже догоняют)))

Можно было упоминать лишь Селянне
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+5
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Gepard_GRIN
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Если сумеет набрать столько же очков, как в прошлом сезоне(90), то станет 1500 очков за карьеру.
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