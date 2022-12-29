Лионель Месси: «Покойся с миром, Пеле»
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси опубликовал сообщение после смерти Пеле.
«Покойся с миром, Пеле», – написал футболист «ПСЖ».
Также 35-летний капитан аргентинской сборной выложил два совместных снимка с легендарным бразильским игроком.
Легендарность Пеле – в одном редком фото
Неймар: «Когда-то я прочитал, что до Пеле 10 было просто числом. Я бы сказал, что до Пеле футбол был просто спортом. Он изменил все»
Такое ощущение что хлебушкам лишь бы ляпнуть.
Если вы хотя бы чуть чуть в теме Аргентина вс Бразилия, то ....
Остался Месси.
Чемпионы Мира. Величайшие.
Лео достойнейший приемник.
Теперь Марадоне не скучно будет.
Покойся с миром!
Упокой Господь душу Пеле.
В XX веке его имя было символом футбола.