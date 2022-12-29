Лионель Месси: «Покойся с миром, Пеле»

Теги ПСЖ Сборная Бразилии по футболу Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Пеле Футбол

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси опубликовал сообщение после смерти Пеле.

«Покойся с миром, Пеле», – написал футболист «ПСЖ».

Также 35-летний капитан аргентинской сборной выложил два совместных снимка с легендарным бразильским игроком.

Легендарность Пеле – в одном редком фото

Неймар: «Когда-то я прочитал, что до Пеле 10 было просто числом. Я бы сказал, что до Пеле футбол был просто спортом. Он изменил все»

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28 комментариев

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Winterburn
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Ответ А.Э.РАСИМ
Жаль, Диего не увидел.
Представляя характер Диего, думаю, даже хорошо, что он не увидел этой победы и умер, зная, что он по-прежнему самый великий.
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Oleg
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Ответ pit4er
Заметили, что все прощаются с "Королём", и только Месси и Линекер с просто "Пеле"?
А как по вашему должен написать аргентинец бразильцу?
Такое ощущение что хлебушкам лишь бы ляпнуть.
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Oleg
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Ответ Рахил Тагиев
кроме него, все написали, что Пеле - король футбола, а тут....почувствовал конкуренцию
Он аргентинец.
Если вы хотя бы чуть чуть в теме Аргентина вс Бразилия, то ....
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AF007
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Ответ Рахил Тагиев
кроме него, все написали, что Пеле - король футбола, а тут....почувствовал конкуренцию
Кто и комплексовал насчёт конкуренции, так это сам Пеле. Упорно талдычил, что Месси так себе игрок, ведь он мало забивает головой) Наш Дзюба видимо для него был более скилловым парнем
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Oleg
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Ответ Фанат Лионеля Месси
🤡 Спортс ,ну это уже переходит все границы переходит ,почему за такое не банят?
А что он написал, а то уже удалили его кляксу?
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xion76
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Символичный год. Один король отдал пост другому.
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Oleg
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Ушли Марадона и Пеле.
Остался Месси.
Чемпионы Мира. Величайшие.
Лео достойнейший приемник.
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Гамарджоба Генацвале
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Игорь Климов
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Ответ pit4er
Заметили, что все прощаются с "Королём", и только Месси и Линекер с просто "Пеле"?
К чему ты здесь эту ерунду написал?
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А.Э.РАСИМ
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Ответ Владимир Владимирович
Пеле застал момент с кубком мира Месси . Два Короля
Жаль, Диего не увидел.
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Рахил Тагиев
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кроме него, все написали, что Пеле - король футбола, а тут....почувствовал конкуренцию
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Angel LABRUNA
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Ответ Direct free kick
Лучше бы молчали все аргентосы, они вообще не в тему
А ты когда заткнешься гниль??
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Mr Hgaar
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Король ушел.
Теперь Марадоне не скучно будет.
Покойся с миром!
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Tango442
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Ушла легенда! Человек, которого называли и называют до сих пор, и ещё наверно долго будут называть королем футбола… Пеле!! Покойся с миром !
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Игорь Климов
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Ответ Frakiec 77
А что ты ожидал услышать от фана Роналду? За всех не говорю, но большая часть у них вообще не в адеквате. Как будто Месси виноват, что он играет в мяч лучше Роналду
Согласен, я тоже давно обратил на это внимание.
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Mr Hgaar
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Ответ Direct free kick
Лучше бы молчали все аргентосы, они вообще не в тему
Ты не в тему.
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Direct free kick
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bijbajbo
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Король 21 го века, королю 20 го
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Владимир Владимирович
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А чё так, Роналду жирным выделили , а Месси нет …. )
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жига
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Ответ psixyec
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Волшебник на Дону
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Короли футбола!!
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Игорь Климов
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Душевные т искренние слова от Лео Месси в адрес Пеле, респект!
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pit4er
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bel01
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Лео - достойный наследник Короля.

Упокой Господь душу Пеле.

В XX веке его имя было символом футбола.
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