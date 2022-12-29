Хоркина о Fan ID: «Никому же не хочется взлететь на воздух, когда вы смотрите матч. Сейчас как никогда меры безопасности выходят на первый план»
Светлана Хоркина высказалась о внедрении Fan ID в Мир РПЛ.
– Мне кажется, это в целях безопасности. Никому же не хочется взлететь на воздух, когда вы смотрите футбольный матч. Я думаю, что это некий рубеж безопасности.
– Вам нравится, когда фанаты оказывают поддержку своей команде?
– Конечно, но болеют все по-разному. Кто-то громче, кто-то тише. Болельщики – это сильная эмоциональная поддержка для футболистов. Я могу представить, что это эмоции.
– Вы согласны с такими чрезмерными мерами безопасности?
– Я бы очень хотела быть уверенной, идя на любое мероприятие, что меры безопасности защищают меня и моих друзей, с которыми мы решили посетить то или иное событие. А на футбол ходят по 45 тысяч человек и более. Сейчас как никогда меры безопасности выходят на первый план, – сказала двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике и бывший депутат Госдумы.
Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!
Спортсмены, ввиду ограниченности, не должны быть законодателями. Светлана это в очередной раз подтверждает.
Это Россия! Как обычно, правая рука не знает, что делает левая.
Вы видели теперь какие толпы стоят перед входом на стадион что бы пройти все эти проверки
Такой малюсенький кусочек размалёванного картона, а какая мощная защита
Что если обклеивать фан-айд вокзалы, аэропорты и жилые здания? Танки! Самолёты! Никакие взрывы не страшны!