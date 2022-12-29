Хоркина о Fan ID: «Никому же не хочется взлететь на воздух, когда вы смотрите матч. Сейчас как никогда меры безопасности выходят на первый план»

высказалась о внедрении Fan ID в Мир .

– Мне кажется, это в целях безопасности. Никому же не хочется взлететь на воздух, когда вы смотрите футбольный матч. Я думаю, что это некий рубеж безопасности.

– Вам нравится, когда фанаты оказывают поддержку своей команде?

– Конечно, но болеют все по-разному. Кто-то громче, кто-то тише. Болельщики – это сильная эмоциональная поддержка для футболистов. Я могу представить, что это эмоции.

– Вы согласны с такими чрезмерными мерами безопасности?

– Я бы очень хотела быть уверенной, идя на любое мероприятие, что меры безопасности защищают меня и моих друзей, с которыми мы решили посетить то или иное событие. А на футбол ходят по 45 тысяч человек и более. Сейчас как никогда меры безопасности выходят на первый план, – сказала двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике и бывший депутат Госдумы.

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