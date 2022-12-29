Хоркина о Fan ID: «Никому же не хочется взлететь на воздух, когда вы смотрите матч. Сейчас как никогда меры безопасности выходят на первый план»

Теги премьер-лига Россия болельщики Светлана Хоркина Fan ID Футбол

Светлана Хоркина высказалась о внедрении Fan ID в Мир РПЛ

– Мне кажется, это в целях безопасности. Никому же не хочется взлететь на воздух, когда вы смотрите футбольный матч. Я думаю, что это некий рубеж безопасности.

– Вам нравится, когда фанаты оказывают поддержку своей команде?

– Конечно, но болеют все по-разному. Кто-то громче, кто-то тише. Болельщики – это сильная эмоциональная поддержка для футболистов. Я могу представить, что это эмоции.

– Вы согласны с такими чрезмерными мерами безопасности?

– Я бы очень хотела быть уверенной, идя на любое мероприятие, что меры безопасности защищают меня и моих друзей, с которыми мы решили посетить то или иное событие. А на футбол ходят по 45 тысяч человек и более. Сейчас как никогда меры безопасности выходят на первый план, – сказала двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике и бывший депутат Госдумы.

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34 комментария

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Олег Кузнецов
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Ответ Xm.md
Не хочется взлететь на воздух на соревнованиях по художественной гимнастике, поэтому без fun id туда не пойду.
Ключевое в Хоркиной-это бывший депутат Госдумы. Всегда поддерживает линию партии и президента, а значит выступает против интересов обычных людей....Разочарование, что болел за нее, как и за Шипулина...
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040474Andrei
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Очередная чушь от дитя системы.
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Дмитрий9779
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Ответ сам ГазПром
А как фануйди это может предотвратить?
Кстати да.
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Swhat
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Ответ Ростовский
Что мешает террористу пройти под фан айди того, кто похож на него на фото? Вот-вот. Значит нет смысла в фан айди.
Ни одна защита не спасёт. Задача уменьшить шансы на такую возможность
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=KoT=
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А до этого взлетали?
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Frank Underwood
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На первый план давно уже вышла густая, непроглядная тупость депутатов и власть имущих, что второго плана уже не видно.
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Red Line
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Кому нужно, чтобы взлетело, те пронесут под корочками фээсбэ)

Спортсмены, ввиду ограниченности, не должны быть законодателями. Светлана это в очередной раз подтверждает.
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Михо
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Ответ Xm.md
Не хочется взлететь на воздух на соревнованиях по художественной гимнастике, поэтому без fun id туда не пойду.
Она спортивная гимнастка, в остальном все верно)
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beliy133
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Как говорит мой сын, это кринж
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Ростовский
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Ответ Кирилл Васючков
там же высвечивается фотка держателя фан айди, и шмонают так будь здоров, просили даже бутылочку воды открыть и нюхали на предмет алкоголя, дико неприятно было, когда всего излапали, больше на футбол не ходили. Сочи
Что мешает террористу пройти под фан айди того, кто похож на него на фото? Вот-вот. Значит нет смысла в фан айди.
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Nekrasof
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Она уже депутат?
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Саша Пушкин
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Ответ BaltikaSPb
Вы больны ? Вы видели теперь какие толпы стоят перед входом на стадион что бы пройти все эти проверки
А кто сказал, что все будет стройно и отлажено?
Это Россия! Как обычно, правая рука не знает, что делает левая.
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BaltikaSPb
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Ответ Саша Пушкин
То, что введение этого фан ай ди это изначально подготовка к СВО. Собственно, об этом многие писали и раньше. Сейчас это звучит из уст официальных лиц. Хоркина как минимум нюхается в этих кругах. Если на это и не закладывались, то сегодня это действительно актуально. Диверсионная деятельность на территории России только набирает обороты, очевидно же. Или найдешь, что возразить?
Вы больны ?
Вы видели теперь какие толпы стоят перед входом на стадион что бы пройти все эти проверки
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Влад161
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Ответ h9zbx6jdsd
Зачем ее мнение вообще здесь публиковать?
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Кирилл Васючков
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Ответ Ростовский
Во первых, камеры и распознование лиц и так без фан айди есть на стадионах РПЛ. Во вторых, что мешает террористу пройти на стадион под чужим фан айди? В общем, очередные отмазки ненужного фан айди, который создан только лишь для того, чтобы разогнать фанатов.
там же высвечивается фотка держателя фан айди, и шмонают так будь здоров, просили даже бутылочку воды открыть и нюхали на предмет алкоголя, дико неприятно было, когда всего излапали, больше на футбол не ходили. Сочи
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Саша Пушкин
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Ответ Влад Путман
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Как бы и прилетает почти с самого начала воблы.
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сам ГазПром
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А как фануйди это может предотвратить?
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soondook
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Спасибо Fan ID! Благодаря ему я больше не чувствую угрозу взлететь на воздух, когда смотрю футбольный матч. Не то что раньше
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Антофф
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Рукалицо
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h9zbx6jdsd
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Зачем ее мнение вообще здесь публиковать?
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Дмитрий9779
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Так и на фигурке не хочется и на гимнастике Для чего такой шмон на входе,металлоискатели,проверки,стюарды,камеры?Паспорт зачем вообще,если паспорт болельшика главнее его?
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Саша Пушкин
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Ответ BaltikaSPb
Что она городит.. А нафига меня тогда дважды шмонают перед входом на стадион и еще раз перед входом на сектор ? Рукалицо
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Евгений - 79
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В полку родниных журовых прибыло
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Natan Pilkin
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Удивительно.

Такой малюсенький кусочек размалёванного картона, а какая мощная защита

Что если обклеивать фан-айд вокзалы, аэропорты и жилые здания? Танки! Самолёты! Никакие взрывы не страшны!
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Флоренти́но Пéрес
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Вот умные слова баба говорит, а то на стадионах по шесть взрывов в день.....нехорошо
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