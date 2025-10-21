  • Спортс
  • «Спартак» уволит Станковича, Сафонов думает об уходе из «ПСЖ», возможный бойкот от норвежских лыжников, Баринову интересна МЛС, игроки «Атлетико» остались без душа и другие новости
«Спартак» уволит Станковича, Сафонов думает об уходе из «ПСЖ», возможный бойкот от норвежских лыжников, Баринову интересна МЛС, игроки «Атлетико» остались без душа и другие новости

1. Деян Станкович покинет «Спартак»: московский клуб принял решение уволить сербского специалиста с поста главного тренера, утверждает «Спорт-Экспресс». 

2. КХЛ. ЦСКА обыграл «Динамо» Минск, «Локомотив» выиграл 700-й матч в лиге, победив «Динамо» Москва.

3. Матвей Сафонов думает об уходе из «ПСЖ» из-за нехватки игрового времени, сообщает L’Equipe. Главный тренер команды Луис Энрике полностью доверяет Шевалье. 

4. Спаллетти, Манчини или Палладино могут заменить Тудора в «Ювентусе», пишет La Gazzetta dello Sport.

5. Норвежские лыжники обсуждают возможность бойкота соревнований в случае, если Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустит россиян.

6. Нападающий Девин Броссо перешел в «Салават» из «Динамо» в обмен на денежную компенсацию. Форвард набрал 5 очков в 12 матчах сезона КХЛ.

7. 146-я ракетка мира Мария Тимофеева сменила гражданство – теперь она представляет Узбекистан.

8. Ла Лига пригрозила испанскому профсоюзу футболистов «правовыми мерами» из-за протеста игроков против матча в Майами

9. Дмитрию Баринову интересен вариант с переходом в МЛС, сообщает Sport Baza. Хавбека не устроило предложение «Локо» о продлении контракта.

10. НХЛ. «Рейнджерс» проиграли «Миннесоте» (1:3), Юров забил 1-й гол в лиге (и сразу победный), Панарин прервал домашнюю безголевую серию клуба из Нью-Йорка на старте сезона, Капризов забил 5-й гол в сезоне, поразив пустые ворота (а до этого разбил защиту для шеи Шестеркина броском с острого угла). Все результаты дня – здесь

11. Винисиус повторял «Я хорош» после второго удаления «Хетафе» за фол на нем. Иглесиас ответил вингеру «Реала»: «Вот почему тебя все ненавидят».

12. Чемпионат мира по спортивной гимнастике-2025. Маринов вышел в финал многоборья и еще трех видов, Якубов отобрался в опорном прыжке, Поляшов – на брусьях.

13. Игроки «Атлетико» не смогли принять душ на «Эмирейтс» после тренировки из-за отсутствия горячей воды. Клуб подал жалобу в УЕФА.

14. Российская команда одержала победу на чемпионате Евразии по рыболовному спорту в Адыгее.

Цитаты дня.

Кьеллини о Батракове: «Не думаю, что он подходит под стиль итальянского футбола, учитывая высокий ценник. Слышал, что Алексей очень хорош»

Ирина Роднина: «Я давно занимаюсь развитием школьного спорта. Путин подчеркивал необходимость школьных соревнований по волейболу, баскетболу и футболу. Мы создаем целостную систему»

Галактионов о том, что попросил журналиста обращаться по отчеству: «Тактично поправил молодого человека. Старшие люди всегда определяют форму общения – в силу воспитания и опыта»

«Сьон» готов пригласить Мостового на стажировку. Александр отреагировал: «Уже в Швейцарии про меня говорят! Четыре года назад поехал бы, а сейчас увидишь цены – и лететь не хочешь»

Маттеус о Кейне: «В мире нет лучше форварда сейчас. Я не видел, чтобы Холанд и Мбаппе делали такие подкаты или передачи на 50 метров»

Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
утренний дайджест
