«Арсенал» извинился перед «Атлетико» из-за отсутствия горячей воды на «Эмирейтс». Персонал стадиона решил проблему, но футболисты завершили тренировку раньше
«Арсенал» принес извинения «Атлетико» из-за отсутствия горячей воды на стадионе.
Напомним, что футболисты испанской команды вчера не смогли принять душ из-за отсутствия горячей воды на стадионе «Эмирейтс» после тренировки в преддверии матча Лигичемпионов.
Сообщается, что «Арсенал» извинился перед «Атлетико».
«Атлетико» сообщил о проблеме с водой около 18:45 по местному времени – за 45 минут до окончания тренировки.
Персонал стадиона смог решить проблему к 19:25, но испанский клуб завершил занятие раньше, чем ожидалось, и покинул стадион, чтобы футболисты смогли принять душ в отеле.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Times
