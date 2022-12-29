Клубам Серии А предлагали услуги Соболева, Литвинова, Дивеева и Уткина

Клубам Серии А предлагали услуги футболистов Мир .

Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Клубам Серии А предлагали четырех российских футболистов: и Руслана Литвинова из « », Игоря Дивеева из и Даниила Уткина из « », – сказал источник.

В этом сезоне Соболев поучаствовал в 22 матчах, забил 9 голов и отдал 7 результативных передач. На счету Литвинова 19 игр, гол и ассист. Дивеев появился на поле в 12 матчах, забил гол и отдал ассист. У Уткина 22 матча, 3 гола и 9 ассистов.

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