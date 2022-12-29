Клубам Серии А предлагали услуги Соболева, Литвинова, Дивеева и Уткина

Теги Спартак ЦСКА Ростов премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Даниил Уткин Игорь Дивеев Александр Соболев Руслан Литвинов Футбол

Клубам Серии А предлагали услуги футболистов Мир РПЛ.

Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Клубам Серии А предлагали четырех российских футболистов: Александра Соболева и Руслана Литвинова из «Спартака», Игоря Дивеева из ЦСКА и Даниила Уткина из «Ростова», – сказал источник.

В этом сезоне Соболев поучаствовал в 22 матчах, забил 9 голов и отдал 7 результативных передач. На счету Литвинова 19 игр, гол и ассист. Дивеев появился на поле в 12 матчах, забил гол и отдал ассист. У Уткина 22 матча, 3 гола и 9 ассистов.

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28 комментариев

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Алексеич (Ростов-Дон)
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Ответ Брэд Либил
Как пришёл, так и ушёл. Что такого?
Ничего, но не так быстро, если что.
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Shuller18
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Только у Дивея был бы шанс закрепиться в условной Болонье, учитывая его амплуа, манеру, возраст и опыт. Литвинов пока сырой, Уткин очень примитивный для Сериала, ну Собоелв возможно был бы ударником в аутсайдере.
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Юрий Кечко
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Клубы серии а не берут трубку
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Брэд Либил
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Ответ maryat
С их запросами по зп, они там навряд ли кому-то нужны, а на меньшие деньги наши паспортисты не согласятся
Эм. При чём тут паспорт? Лимита фактически нет.
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Uriah Heep
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Серия А достаточно разношёрстна. О каких клубах идёт речь? Понятно, что не «Милан» и «Интер», но все же. Ниже середняка вряд ли стоит ехать, опять же много факторов, кроме чисто игровых. Из названной четверки, на мой взгляд, наиболее перспективными представляются шансы Уткина (опять же чисто гипотетически).
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Юрий Евсеев
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Блин, не так прочитал. 🤣🤣🤣🤣 Извиняюсь. 🖕
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Борис Лопатин
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Ответ Никита Самарин
Из топ чемпионатов, в Италии играет больше всего бывших игроков РПЛ, так что продавать туда проще (из топ 5). А так я уверен, что ни один из перечисленных игроков не затерялся бы в средней команде Серии А.
Дивеев туда-сюда, остальные точно были бы в кассу
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Брэд Либил
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Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Уткина, который только пришёл в Ростов? Жирная "утка". Вроде и не 1 апреля ещё.
Как пришёл, так и ушёл. Что такого?
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Честный контроль
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Предлагали четверых, итальяшки заинтересовались только Дивеевым. Но у него случилась травма. Остальные бревна никому и даром не нужны.
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Айвенго
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Надо итальянцам покупать любые российские полена, хоть Соболева, хоть Уткина. Они ведь там замерзают зимой в своей гейропе, а так будет чем топить.
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maryat
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С их запросами по зп, они там навряд ли кому-то нужны, а на меньшие деньги наши паспортисты не согласятся
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Алексеич (Ростов-Дон)
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Уткина, который только пришёл в Ростов? Жирная "утка". Вроде и не 1 апреля ещё.
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Юрий Железняк
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"Предлагали услуги"... Первый раз такое слышу)))
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Юрий Евсеев
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Передали? Как посылку передали? 🤣🤣🤣Ещё бы написали, по почте России. Бандеролькой. 🤣🤣🤣
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Anufriy
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За Соболева попросили просто много 28 000 000 евро... А готовы только 20 дать.
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Алеас Бана
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Но никто не купил бревнышки
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Никита 2207
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Бред
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Брэд Либил
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Ответ d.xoxlov
А как они денег оттуда за эти переходы получить собирались, не рассказывали? Или они параллельным экспортом на вес предлагали?
Так же, как ЦСКА за Бийола.
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Snafu
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Если бы у кого-то из них контракт этим летом заканчивался - то были бы варианты. А так Дивеев до 2024, остальные вроде до 26 - так что сомнительно, что уйдут.
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d.xoxlov
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А как они денег оттуда за эти переходы получить собирались, не рассказывали? Или они параллельным экспортом на вес предлагали?
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Фёдор Кузнецов
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На Уткина было бы интересно посмотреть
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Контрольный выстрел
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Уткина? Хм ... Могли бы и Черданцева предлОжить ..)
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Давид Agabekyan
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Ответ Назар Игорь
Ну и формулировочка - "услуги". Подходит для дома свиданий или ресторанного бизнеса. Но не для профессионального футбола.
Так их с этой целью и предлагали
+2
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Никита Самарин
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Из топ чемпионатов, в Италии играет больше всего бывших игроков РПЛ, так что продавать туда проще (из топ 5). А так я уверен, что ни один из перечисленных игроков не затерялся бы в средней команде Серии А.
+13
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Назар Игорь
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Ну и формулировочка - "услуги".
Подходит для дома свиданий или ресторанного бизнеса. Но не для профессионального футбола.
+21
-4
+17
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