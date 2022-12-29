Карлсен обыграл Ковалева на ЧМ по блицу, опоздав на матч и сделав первый ход, когда на часах оставалось 29 секунд

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен обыграл россиянина Владислава Ковалева в первом туре чемпионата мира по блицу в Алматы.

Карлсен опоздал на партию и сделал первый ход, когда на часах оставалось 29 секунд (всего на партию отводится 3 минуты – с добавлением 2 секунд после каждого хода). Несмотря на отрыв по времени, Карлсен одержал победу.

Как сообщает ТАСС, норвежец попал в пробку. Он также был одет в горнолыжный костюм, из-за чего пришлось переодеваться.

Карлсен – действующий чемпион мира в классических шахматах и рапиде.