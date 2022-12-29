Хвича Кварацхелия: «По-прежнему считаю Роналду футбольным Карри. Пока он будет в футболе, я буду его поддерживать»

Хвича Кварацхелия назвал футбольным .

«Конечно, Месси – фантастический футболист, и всегда приятно видеть, как он играет. Но я по-прежнему считаю Криштиану футбольным Карри.

Все свое детство я болел за этого футболиста и продолжаю делать это и сейчас. Пока он будет в футболе, я буду его поддерживать», – сказал полузащитник « » в интервью DAZN.

Хвича Кварацхелия: «Сложно выбирать между Роналду и Месси, но Криштиану – мой кумир. Любимый игрок после Гути»

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