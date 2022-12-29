Хвича Кварацхелия: «По-прежнему считаю Роналду футбольным Карри. Пока он будет в футболе, я буду его поддерживать»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Голден Стэйт Лионель Месси серия А Италия НБА Наполи Стефен Карри Хвича Кварацхелия Футбол

Хвича Кварацхелия назвал Криштиану Роналду футбольным Стефеном Карри

«Конечно, Месси – фантастический футболист, и всегда приятно видеть, как он играет. Но я по-прежнему считаю Криштиану футбольным Карри. 

Все свое детство я болел за этого футболиста и продолжаю делать это и сейчас. Пока он будет в футболе, я буду его поддерживать», – сказал полузащитник «Наполи» в интервью DAZN.

Хвича Кварацхелия: «Сложно выбирать между Роналду и Месси, но Криштиану – мой кумир. Любимый игрок после Гути»

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49 комментариев

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Ответ Социо Пат
Тогда Месси это Майкл Джордан или же Тайгер Вудс
Джордан всего добивался в основное время,а не в лотерее после матча
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efremovms@gmail.com
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Ответ moldfan
Не понимаю, что общего у Карри с КриРо. КриРо идеальный атлет, хорошие данные... Сидишь в редакторе и делаешь идеального футболиста и у тебя получается КриРо. В НБА рисуя идеального баскетболиста, выходит точно не Карри, по крайней мере до его успеха. Получается Джордан, Леброн, Дюрант... но точно не Карри. Карри же изменил целую лигу и вид спорта, чтобы без хороший атлетических данных для этого вида спорта... стать кто он есть. Он может даже больше походит на Месси так-то.
Берд,Стоктон,Хорнасек,,Керр не хуже были Карри.Тоже не особо атлетичные.
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BananaMantana
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Ответ Митрандир цвета хаки
Профессионализм в юном возрасте и вера в себя, серьезно? И это ты причислил к феномену, из-за чего Рональда стал таким популярным? А тебе не кажется, что это всё пиарщики и СМИ залили в неокрепшие мозги как у тебя, все эти шаблонные фразы. Преодоление и вера в себя. Пхахах🤣🤣🤣
Не кажется. Мне уже 30 лет, и засфутьолом слежу не последние 3-6 лет, а куда большеПоначалу я вообще не переваривал Роналду.
Особенно после этого
https://youtu.be/Fi5S9fiUmDo

Но позже я понял, что это и есть причина успеха. Поняли это многие и молодые футболисты типа Мбаппе, Холланда и прочая тысяча другая успешных
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ZamoRano
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Ответ Митрандир цвета хаки
Профессионализм в юном возрасте и вера в себя, серьезно? И это ты причислил к феномену, из-за чего Рональда стал таким популярным? А тебе не кажется, что это всё пиарщики и СМИ залили в неокрепшие мозги как у тебя, все эти шаблонные фразы. Преодоление и вера в себя. Пхахах🤣🤣🤣
Мандадыр цвета цраки, пять лч в качестве главной звёзды за него тоже выиграли пиарщики? Твоя рокуцца с 27 лет не может ее выиграть)))
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Евгений Головин
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Ответ BananaMantana
Например то что Роналду пример для многих успешных, молодых топ футболистов, как бы говорит о влиянии Роналду на умы будущих поколений. Неожиданный профессионализм в юнном возрасте, преодоление себя, вера в себя итд. Это влияет. Сильно влияет. Хоть и истеричным фанатам одного чемпиона мира этот как кость поперёк горла. Казалось бы - зачем приниюать одного, чтобы возвысить второго..? Таким как Месси не стать по ряду причин, основынных на 🧬, поэтому такое и не мотивирует. Ещё ж все интересующиеся могут узнать о тренировках Роналду и Лео. Роналду мог быть условным Куарежмой(хотя Рикарду до определённого момента катировался выше). Все закономерно. Но и тут у вас противостояние Роналду и Месси? В этом поле тоже? Будете педалировать гоатность за Месси везде, даже там где не знаете изнутри ничего? И где вам прямо говорят об обратном примеры, которые вдохновлялись Роналду?
Просто Дикая ненависть к Месси и его фанатам. А Наитупейшие существа из фан-клуба Роналду тебя не смущают? Истеричный это в первую очередь сам Роналду, к сожалению - ведь он реально пример для многих
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доктор Ливси
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Это в том смысле, что Криш и Карри хорошие ремесленники, а магию делали Джордан и кто-то там еще?
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Oleg
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Ответ BananaMantana
Например то что Роналду пример для многих успешных, молодых топ футболистов, как бы говорит о влиянии Роналду на умы будущих поколений. Неожиданный профессионализм в юнном возрасте, преодоление себя, вера в себя итд. Это влияет. Сильно влияет. Хоть и истеричным фанатам одного чемпиона мира этот как кость поперёк горла. Казалось бы - зачем приниюать одного, чтобы возвысить второго..? Таким как Месси не стать по ряду причин, основынных на 🧬, поэтому такое и не мотивирует. Ещё ж все интересующиеся могут узнать о тренировках Роналду и Лео. Роналду мог быть условным Куарежмой(хотя Рикарду до определённого момента катировался выше). Все закономерно. Но и тут у вас противостояние Роналду и Месси? В этом поле тоже? Будете педалировать гоатность за Месси везде, даже там где не знаете изнутри ничего? И где вам прямо говорят об обратном примеры, которые вдохновлялись Роналду?
Тоесть Месси не тренируется?))
У Месси есть своя диета, которую разработал известный итальянский диетолог.
У Месси есть распорядок и он тренируется в спортивном зале у себя дома.
Месси прокачал все футбольные скиллы до совершенства, а кто то деградировал.

Но Месси не сделал это маркетинговым ходом, а кто то сделал.
Ладно это не понимает школота, для них нет фотки из тренажерки, значит не тренируешься, но вы то куда?
Вроде не юноша уже.
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Митрандир цвета хаки
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Ответ BananaMantana
Например то что Роналду пример для многих успешных, молодых топ футболистов, как бы говорит о влиянии Роналду на умы будущих поколений. Неожиданный профессионализм в юнном возрасте, преодоление себя, вера в себя итд. Это влияет. Сильно влияет. Хоть и истеричным фанатам одного чемпиона мира этот как кость поперёк горла. Казалось бы - зачем приниюать одного, чтобы возвысить второго..? Таким как Месси не стать по ряду причин, основынных на 🧬, поэтому такое и не мотивирует. Ещё ж все интересующиеся могут узнать о тренировках Роналду и Лео. Роналду мог быть условным Куарежмой(хотя Рикарду до определённого момента катировался выше). Все закономерно. Но и тут у вас противостояние Роналду и Месси? В этом поле тоже? Будете педалировать гоатность за Месси везде, даже там где не знаете изнутри ничего? И где вам прямо говорят об обратном примеры, которые вдохновлялись Роналду?
Профессионализм в юном возрасте и вера в себя, серьезно?
И это ты причислил к феномену, из-за чего Рональда стал таким популярным?
А тебе не кажется, что это всё пиарщики и СМИ залили в неокрепшие мозги как у тебя, все эти шаблонные фразы. Преодоление и вера в себя. Пхахах🤣🤣🤣
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AF007
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Ответ Falsegoalkeeper
У Роналду рост 185, а у Карри 188)
Вот только в НБА 188 это как в футболе 167
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Hames
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Ответ AF007
Сейчас бы двухметровую косолапую палку с кудесником Карри всерьез сравнивать
Ну ты и смачно в лужу сел :)
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Иван Лапин
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Ответ serj_78
Если что, то Хвича родился в 2001, и когда начинал играть в футбол в школе смотрел на все финты Роналду,которыми он таскал всю АПЛ. Отстаньте от парня,он тоже прикольно играет. Просто он топит до конца за Роналду
ты так пишешь, будто болеть за Роналду что-то плохое и к Хвиче должны какие-то предъявы быть. Разве что от секты.
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Faulheit
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Ответ Fox_Mulder_12
Поддерживать - это хорошо, глупо было б за это упрекнуть, но перестань уже называть его лучшим, вот это действительно уже точно глупо.
Откуда у такого скромного футболиста столько высокомерных фанатов? В каждом фанбое его хватит на 10 Роналд
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fy6597kh4n
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Ответ msdchko
Пулялке, до Лео, как до Китай раком
ошибаешься, как и с запятыми, которые ставишь
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BananaMantana
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Ответ moldfan
Не понимаю, что общего у Карри с КриРо. КриРо идеальный атлет, хорошие данные... Сидишь в редакторе и делаешь идеального футболиста и у тебя получается КриРо. В НБА рисуя идеального баскетболиста, выходит точно не Карри, по крайней мере до его успеха. Получается Джордан, Леброн, Дюрант... но точно не Карри. Карри же изменил целую лигу и вид спорта, чтобы без хороший атлетических данных для этого вида спорта... стать кто он есть. Он может даже больше походит на Месси так-то.
Например то что Роналду пример для многих успешных, молодых топ футболистов, как бы говорит о влиянии Роналду на умы будущих поколений. Неожиданный профессионализм в юнном возрасте, преодоление себя, вера в себя итд.
Это влияет. Сильно влияет. Хоть и истеричным фанатам одного чемпиона мира этот как кость поперёк горла.
Казалось бы - зачем приниюать одного, чтобы возвысить второго..?
Таким как Месси не стать по ряду причин, основынных на 🧬, поэтому такое и не мотивирует. Ещё ж все интересующиеся могут узнать о тренировках Роналду и Лео. Роналду мог быть условным Куарежмой(хотя Рикарду до определённого момента катировался выше).

Все закономерно. Но и тут у вас противостояние Роналду и Месси? В этом поле тоже? Будете педалировать гоатность за Месси везде, даже там где не знаете изнутри ничего? И где вам прямо говорят об обратном примеры, которые вдохновлялись Роналду?
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nnn4404
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Я не понимаю этого идолопоклонства
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Иван Лапин
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Ответ moldfan
Не понимаю, что общего у Карри с КриРо. КриРо идеальный атлет, хорошие данные... Сидишь в редакторе и делаешь идеального футболиста и у тебя получается КриРо. В НБА рисуя идеального баскетболиста, выходит точно не Карри, по крайней мере до его успеха. Получается Джордан, Леброн, Дюрант... но точно не Карри. Карри же изменил целую лигу и вид спорта, чтобы без хороший атлетических данных для этого вида спорта... стать кто он есть. Он может даже больше походит на Месси так-то.
Согласен, Карри как Месси. Карри - глупая пулялка. Месси - бесполезный gном. Самые переоцененные спортсмены
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Юрий Кечко
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Тут что то на баскетбольном говорят , ничего непонятно но очень интересно
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serj_78
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Если что, то Хвича родился в 2001, и когда начинал играть в футбол в школе смотрел на все финты Роналду,которыми он таскал всю АПЛ. Отстаньте от парня,он тоже прикольно играет. Просто он топит до конца за Роналду
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Даниэль Алисса Алисса
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Ответ Haci Ceferli
А у меня 187, так что я больше Карри чем Кринж)
У Роналду 187
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msdchko
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Ответ rigobersong
Карри это Месси, невысокий в сравнении со спортсменами из своего вида спорта, Месси и Карри совершили революцию в истории своей игры:) кринжа сравнить с карри это просто быть полностью некомпетентным в вопросе:) Кто-то скажет, ну Роналду тогда Леброн, нет и не близко, Леброн по человеческим качествам гораздо лучше, как по мне Кринжа можно ставить рядом с Джейсоном Коллинзом:)
Пулялке, до Лео, как до Китай раком
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Deutsche Fan
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Пока он будет в футболе, я буду его поддерживать
1. Он уже не в футболе, а где-то около.
2. Если поддерживаешь то поддерживай до конца, иначе это получается пока всё хорошо ты как бы рядом, плохо - ты соскочил. В России чтоль подобному научился Хвича?
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Асхаб Шихов
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Джанашия лучше чем Кварацхелия!!!
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Мишка Ляшенко
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Ответ Fox_Mulder_12
Поддерживать - это хорошо, глупо было б за это упрекнуть, но перестань уже называть его лучшим, вот это действительно уже точно глупо.
Глупо - это оценивать чьи то предпочтения, и ты в этом преуспел, поздравляю.
+7
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rigobersong
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Ответ yrok77
Как и ты
Обоснуй:)
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yrok77
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Ответ rigobersong
Я как понял, ты некомпетентен ни в одном виде спорта:)🤣
Как и ты
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