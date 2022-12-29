Хвича Кварацхелия: «По-прежнему считаю Роналду футбольным Карри. Пока он будет в футболе, я буду его поддерживать»
Хвича Кварацхелия назвал Криштиану Роналду футбольным Стефеном Карри.
«Конечно, Месси – фантастический футболист, и всегда приятно видеть, как он играет. Но я по-прежнему считаю Криштиану футбольным Карри.
Все свое детство я болел за этого футболиста и продолжаю делать это и сейчас. Пока он будет в футболе, я буду его поддерживать», – сказал полузащитник «Наполи» в интервью DAZN.
Хвича Кварацхелия: «Сложно выбирать между Роналду и Месси, но Криштиану – мой кумир. Любимый игрок после Гути»
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Но позже я понял, что это и есть причина успеха. Поняли это многие и молодые футболисты типа Мбаппе, Холланда и прочая тысяча другая успешных
У Месси есть своя диета, которую разработал известный итальянский диетолог.
У Месси есть распорядок и он тренируется в спортивном зале у себя дома.
Месси прокачал все футбольные скиллы до совершенства, а кто то деградировал.
Но Месси не сделал это маркетинговым ходом, а кто то сделал.
Ладно это не понимает школота, для них нет фотки из тренажерки, значит не тренируешься, но вы то куда?
Вроде не юноша уже.
И это ты причислил к феномену, из-за чего Рональда стал таким популярным?
А тебе не кажется, что это всё пиарщики и СМИ залили в неокрепшие мозги как у тебя, все эти шаблонные фразы. Преодоление и вера в себя. Пхахах🤣🤣🤣
Это влияет. Сильно влияет. Хоть и истеричным фанатам одного чемпиона мира этот как кость поперёк горла.
Казалось бы - зачем приниюать одного, чтобы возвысить второго..?
Таким как Месси не стать по ряду причин, основынных на 🧬, поэтому такое и не мотивирует. Ещё ж все интересующиеся могут узнать о тренировках Роналду и Лео. Роналду мог быть условным Куарежмой(хотя Рикарду до определённого момента катировался выше).
Все закономерно. Но и тут у вас противостояние Роналду и Месси? В этом поле тоже? Будете педалировать гоатность за Месси везде, даже там где не знаете изнутри ничего? И где вам прямо говорят об обратном примеры, которые вдохновлялись Роналду?
1. Он уже не в футболе, а где-то около.
2. Если поддерживаешь то поддерживай до конца, иначе это получается пока всё хорошо ты как бы рядом, плохо - ты соскочил. В России чтоль подобному научился Хвича?