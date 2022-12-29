МЧМ-2023. Чехия сыграет со Швецией, США против Швейцарии, Канада примет Австрию

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В Галифаксе и Монктоне продолжается МЧМ-2023.

Молодежная сборная Чехии сыграет со Швецией, США встретятся со Швейцарией, Канада примет Австрию.

Изначально турнир должен был пройти в Новосибирске и Омске, но в итоге был перенесен в Канаду.

Сборная России отстранена от участия в турнире.

МЧМ-2023

Группа А

Швеция U-20 – Чехия U-20
Дата проведения
29 декабря, 21.30, «Scotiabank Centre»
Онлайн матча Видео

 

Австрия U-20 – Канада U-20
Дата проведения
30 декабря, 02.30, «Scotiabank Centre»
Онлайн матча Видео

Группа B

Латвия U-20 – Финляндия U-20
Дата проведения
29 декабря, 19.00, «Avenir Centre»
Онлайн матча Видео

 

США U-20 – Швейцария U-20
Дата проведения
30 декабря, 00.00, «Avenir Centre»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь МЧМ-2023

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