МЧМ-2023. Чехия сыграет со Швецией, США против Швейцарии, Канада примет Австрию
В Галифаксе и Монктоне продолжается МЧМ-2023.
Молодежная сборная Чехии сыграет со Швецией, США встретятся со Швейцарией, Канада примет Австрию.
Изначально турнир должен был пройти в Новосибирске и Омске, но в итоге был перенесен в Канаду.
Сборная России отстранена от участия в турнире.
Группа А
- Дата проведения
- 29 декабря, 21.30, «Scotiabank Centre»
- Дата проведения
- 30 декабря, 02.30, «Scotiabank Centre»
Группа B
- Дата проведения
- 29 декабря, 19.00, «Avenir Centre»
- Дата проведения
- 30 декабря, 00.00, «Avenir Centre»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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