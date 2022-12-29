Жена Ди Марии ответила Рами, написавшему «научишь?» на фразу Анхеля «поплачь в другом месте»: «Он научит тебя забивать в финалах. С Новым годом, гений!»

Теги Труа Ювентус Сборная Франции по футболу лига 1 Франция серия А Италия Сборная Аргентины по футболу Анхель Ди Мария Адиль Рами ЧМ-2022 Эмилиано Мартинес соцсети девушки и спорт Футбол

Жена Анхеля Ди Марии ответила Адилю Рами.

После того как защитник «Труа» раскритиковал поведение вратаря сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса, Ди Мария ответил: «Дибу – лучший вратарь в мире. Поплачь в другом месте».

Экс-игрок сборной Франции опубликовал скриншот твита одного из фанатских аккаунтов, в котором были выложены фотографии рыдающего Ди Марии после матчей «ПСЖ» и сборной Аргентины и написал: «Научишь меня, Анхель?»

Хорхелина Кардосо, жена хавбека «Ювентуса», ответила Рами в сторис инстаграма.

«Анхель может научить тебя плакать, обращаться с женщиной как джентльмен и забивать голы в финалах.

С Новым годом, гений!» – написала Кардосо, намекнув на отношения Рами с актрисой Памелой Андерсон. После расставания актриса заявляла, что француз физически и эмоционально издевался над ней.

Ди Мария забил второй гол в победном для Аргентины финале ЧМ-2022 с Францией.

Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!

Материалы по теме

112 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Arthur Jacob
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ #SharkTeam
Ха, если так пойти, то у аргов даже Месси по делу проходил ахаха
Пруфы про аргентинцев
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
#SharkTeam
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Arthur Jacob
Сборная Франции где Бензема с гопниками шантажирует Вальбуэна, Рибери обвинялся с связях с несовершеннолетней, Погба и Мбаппе колдовали друг на друга через шаманов и африканских магов, Рами который избивал жену… и они вообще смеют что то говорить об Аргентине
Ха, если так пойти, то у аргов даже Месси по делу проходил ахаха.
Вор должен сидеть в тюрьме! А не играть на чемпионате Мира
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ruslan Isaev
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Tua
Нормального мужика димарией звать не станут
Так его так и не зовут Его имя Анхель)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Arthur Jacob
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Фёдор Кузнецов
Ливакович не пропускал каждый 2 удав в створ
А какие пропускал Мартинес ? Хоть один вратарский гол приведи в пример
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фёдор Кузнецов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Arthur Jacob
А чем ИНДИВИДУАЛЬНО Ливакович был лучше? Тем что привёз пенальти в полуфинале? Только не надо мне процент сейвов итд… ясное бело у Ливаковича и Буну больше сейвов ибо по их воротам больше били а Аргентина имела качественную защиту и была лучше соперников ВО ВСЕХ матчах ЧМ
Ливакович не пропускал каждый 2 удав в створ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
serb2010
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ну тут она его уделала 100%
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Arthur Jacob
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Фёдор Кузнецов
А в ИНДИВИДУАЛЬНОЙ премии важно чемпион ты или нет? По-моему нет, да и голландцы слабо били свои пенальти с французами
А чем ИНДИВИДУАЛЬНО Ливакович был лучше? Тем что привёз пенальти в полуфинале? Только не надо мне процент сейвов итд… ясное бело у Ливаковича и Буну больше сейвов ибо по их воротам больше били а Аргентина имела качественную защиту и была лучше соперников ВО ВСЕХ матчах ЧМ
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tua
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Нормального мужика димарией звать не станут
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фёдор Кузнецов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Arthur Jacob
Но единственный чемпион мира выигравший две серии это Мартинес )) Ливакович и Буну были круты но там японцы и испанцы вообще омерзительно били в отличии от французов и голландцев
А в ИНДИВИДУАЛЬНОЙ премии важно чемпион ты или нет? По-моему нет, да и голландцы слабо били свои пенальти с французами
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Акира_1
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ахаха за него жена отвечает? Странно, что не мама. 😁
Рами должен потроллить..
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Arthur Jacob
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Фёдор Кузнецов
На этом ЧМ Ливакович взял 2 серии, а Бунк выиграл серию не пропустив
Но единственный чемпион мира выигравший две серии это Мартинес ))

Ливакович и Буну были круты но там японцы и испанцы вообще омерзительно били в отличии от французов и голландцев
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Miha Fil
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Los Galácticos
Ди Мария забивал во всех своих победных финал в ЛЧ на Копа Америка и ЧМ и это реально круто.
+ гол в финале олимпиады
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Men77
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Изначально просто уж кому кому, но не Рами, который избивал жену, нужно было упрекать кого то в недостойном поведении.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
2882
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Фёдор Кузнецов
Евро в 2014 году не было, а так у него 8 матчей на Евро
в 16 конечно. Да у него 8 матчей. Ни одного дальше четвертьфинала.)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Temp LC
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ IID112
Безотносительно того, за кем правда, стоит признать, что в этом году уровень футбола ниже обычного. И ЛЧ взял клуб, который проигрывал каждую вторую игру, пропуская голы пачками, и новые чемпионы мира не впечатлили ни своей игрой, ни хотя бы поведением. Победители помельчали.
ЛЧ подарил нам большую драму . В каждом матче реал мог отправиться домой, но он всё равно собирал силы, дух для победы. Чего стоит камбек на Бернабеу с ПСЖ.
А ЧМ реально подкачал, то же мерзкое судейство. То дают офсайд от паса игрока соперника, то дают липовейшие пенальти , то не дают стопроцентные, как в матче Уругвая
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Caterina
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ зак
Не он встал, а его поставили, всё адекватные понимают что Арабы сделали красиво, подарив Месси Кубок..
Да, красиво! Красиво у некоторых полыхает))
Теперь долго можно будет любоваться и этим тоже 😁
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фёдор Кузнецов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Arthur Jacob
Золотую перчатку дали за 2 выигранные серии пенальти, ни один вратарь чемпион Мира кроме Мартинеса не выигрывал две серии пенальти на одном Мундиаль
На этом ЧМ Ливакович взял 2 серии, а Бунк выиграл серию не пропустив
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mukunku 64
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Хорхелина твое дело не истасамить в сторис,
А мужу пучеро варить , чинчулинес жарить
И слезы вытирать !
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Arthur Jacob
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Фёдор Кузнецов
Теперь за это золотую перчатку давать?
Золотую перчатку дали за 2 выигранные серии пенальти, ни один вратарь чемпион Мира кроме Мартинеса не выигрывал две серии пенальти на одном Мундиаль
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фёдор Кузнецов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ 2882
Я про чемпионаты мира и Европы. В Евро 2014 он вроде играл в группе, дальше побоялись. В 2018 году он чуть ли не единственым французом был, который не играл ни минуты.
Евро в 2014 году не было, а так у него 8 матчей на Евро
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фёдор Кузнецов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Arthur Jacob
В финале из 3-х 2 пропустил с пенальти если что, а Буну все мячи пропускал только с игры
Теперь за это золотую перчатку давать?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Arthur Jacob
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Фёдор Кузнецов
Обладатель этой бутсы в финале пустил 3 в 1/4 пустил 2,и сделал намного меньше сейвов
В финале из 3-х 2 пропустил с пенальти если что, а Буну все мячи пропускал только с игры
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
2882
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Фёдор Кузнецов
36 матчей за сборную
Я про чемпионаты мира и Европы. В Евро 2014 он вроде играл в группе, дальше побоялись. В 2018 году он чуть ли не единственым французом был, который не играл ни минуты.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вася Чугунов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Исмаил Рагимов
Ди Мария не забивал в финале ЛЧ. Отдавал ассист
Ассиста тоже не было. Удар с добивания после которого забили гол это не ассист
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jordan95
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Красиво осадила марокканского середняка.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий