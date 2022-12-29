Жена Ди Марии ответила Рами, написавшему «научишь?» на фразу Анхеля «поплачь в другом месте»: «Он научит тебя забивать в финалах. С Новым годом, гений!»

Жена Анхеля Ди Марии ответила Адилю Рами.

После того как защитник « » раскритиковал поведение вратаря сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса, Ди Мария ответил: «Дибу – лучший вратарь в мире. Поплачь в другом месте».

Экс-игрок сборной опубликовал скриншот твита одного из фанатских аккаунтов, в котором были выложены фотографии рыдающего Ди Марии после матчей «ПСЖ» и сборной Аргентины и написал: «Научишь меня, Анхель?»

Хорхелина Кардосо, жена хавбека « », ответила Рами в сторис инстаграма.

«Анхель может научить тебя плакать, обращаться с женщиной как джентльмен и забивать голы в финалах.

С Новым годом, гений!» – написала Кардосо, намекнув на отношения Рами с актрисой Памелой Андерсон. После расставания актриса заявляла, что француз физически и эмоционально издевался над ней.

Ди Мария забил второй гол в победном для Аргентины финале ЧМ-2022 с Францией.

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