Жена Ди Марии ответила Рами, написавшему «научишь?» на фразу Анхеля «поплачь в другом месте»: «Он научит тебя забивать в финалах. С Новым годом, гений!»
Жена Анхеля Ди Марии ответила Адилю Рами.
После того как защитник «Труа» раскритиковал поведение вратаря сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса, Ди Мария ответил: «Дибу – лучший вратарь в мире. Поплачь в другом месте».
Экс-игрок сборной Франции опубликовал скриншот твита одного из фанатских аккаунтов, в котором были выложены фотографии рыдающего Ди Марии после матчей «ПСЖ» и сборной Аргентины и написал: «Научишь меня, Анхель?»
Хорхелина Кардосо, жена хавбека «Ювентуса», ответила Рами в сторис инстаграма.
«Анхель может научить тебя плакать, обращаться с женщиной как джентльмен и забивать голы в финалах.
С Новым годом, гений!» – написала Кардосо, намекнув на отношения Рами с актрисой Памелой Андерсон. После расставания актриса заявляла, что француз физически и эмоционально издевался над ней.
Ди Мария забил второй гол в победном для Аргентины финале ЧМ-2022 с Францией.
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Рами должен потроллить..
Ливакович и Буну были круты но там японцы и испанцы вообще омерзительно били в отличии от французов и голландцев
А ЧМ реально подкачал, то же мерзкое судейство. То дают офсайд от паса игрока соперника, то дают липовейшие пенальти , то не дают стопроцентные, как в матче Уругвая
Теперь долго можно будет любоваться и этим тоже 😁
А мужу пучеро варить , чинчулинес жарить
И слезы вытирать !