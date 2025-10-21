Дайч возглавил «Ноттингем Форест», сменив Постекоглу. Контракт – до 2027 года
«Ноттингем Форест» подтвердил назначение Шона Дайча главным тренером.
54-летний специалист подписал соглашение с английским клубом до 2027 года и в четверг проведет первый матч во главе команды в Лиге Европы против «Порту».
На этом посту Шон Дайч заменил Энджа Постекоглу, который 18 октября был уволен.
Дайч находился без работы с января 2025 года после того, как покинул должность тренера «Эвертона». До этого он также возглавлял «Бернли».
«Ноттингем Форест» занимает 18-е место в таблице АПЛ, имея в активе 5 баллов в 8 матчах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный аккаунт «Ноттингема» в X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости