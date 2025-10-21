Дайч возглавил «Ноттингем Форест», сменив Постекоглу. Контракт – до 2027 года

«Ноттингем Форест» подтвердил назначение Шона Дайча главным тренером.

54-летний специалист подписал соглашение с английским клубом до 2027 года и в четверг проведет первый матч во главе команды в Лиге Европы против «Порту».

На этом посту Шон Дайч заменил Энджа Постекоглу , который 18 октября был уволен.

Дайч находился без работы с января 2025 года после того, как покинул должность тренера «Эвертона ». До этого он также возглавлял «Бернли».

«Ноттингем Форест » занимает 18-е место в таблице АПЛ , имея в активе 5 баллов в 8 матчах.