Дайч возглавил «Ноттингем Форест», сменив Постекоглу. Контракт – до 2027 года

«Ноттингем Форест» подтвердил назначение Шона Дайча главным тренером.

54-летний специалист подписал соглашение с английским клубом до 2027 года и в четверг проведет первый матч во главе команды в Лиге Европы против «Порту».

На этом посту Шон Дайч заменил Энджа Постекоглу, который 18 октября был уволен.

Дайч находился без работы с января 2025 года после того, как покинул должность тренера «Эвертона». До этого он также возглавлял «Бернли».

«Ноттингем Форест» занимает 18-е место в таблице АПЛ, имея в активе 5 баллов в 8 матчах.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный аккаунт «Ноттингема» в X
