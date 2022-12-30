Капризов забросил 20-ю шайбу в сезоне – с отрицательного угла. У него 45 очков в 35 играх

– 2-й россиянин, забросивший 20 шайб в этом сезоне .

Нападающий «Миннесоты» стал автором единственного гола своей команды в матче регулярного чемпионата с « » (1:4). Он поразил ворота Джейка Эттинджера броском с отрицательного угла.

В активе Кирилла стало 45 (20+25) очков в 35 играх сезона. Он прервал безголевую серию из 3 матчей.

Капризов – второй россиянин в этом сезоне с 20 шайбами. Первым этой отметки достиг Александр Овечкин («Вашингтон», сейчас 23 шайбы).

Сегодня нападающий «Уайлд» (20:06, 3:31 – в большинстве, полезность «0») нанес 2 броска в створ, применил 2 силовых приема и сделал 1 перехват.