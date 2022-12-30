Капризов забросил 20-ю шайбу в сезоне – с отрицательного угла. У него 45 очков в 35 играх

Теги Миннесота Даллас НХЛ Кирилл Капризов Хоккей

Кирилл Капризов – 2-й россиянин, забросивший 20 шайб в этом сезоне НХЛ.

Нападающий «Миннесоты» стал автором единственного гола своей команды в матче регулярного чемпионата с «Далласом» (1:4). Он поразил ворота Джейка Эттинджера броском с отрицательного угла. 

В активе Кирилла стало 45 (20+25) очков в 35 играх сезона. Он прервал безголевую серию из 3 матчей. 

Капризов – второй россиянин в этом сезоне с 20 шайбами. Первым этой отметки достиг Александр Овечкин («Вашингтон», сейчас 23 шайбы). 

Сегодня нападающий «Уайлд» (20:06, 3:31 – в большинстве, полезность «0») нанес 2 броска в створ, применил 2 силовых приема и сделал 1 перехват. 

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3 комментария

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Андрей Герасимов
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Кажется прицельно свояка положил.
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TBFTT
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Потрясающий гол! Интересно, когда 20 шайб достигнет Панарин, а то его после нескольких игр с Макдевидом сравнивали 😄
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Кино Музыка
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Молодец, даже здесь забил. Игра не шла, прямо скажем.
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