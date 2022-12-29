Ломбертс об отстранении России: «Несправедливо для спортсменов. Есть страны, к которым прислушивается большинство»

Николас Ломбертс высказался об отстранении российских команд.

Ранее УЕФА запретил российским сборным и клубам участвовать в международных турнирах под своей эгидой, а ФИФА – под своей.

– В Европе сейчас присутствует культура отмены России. Запрещают Чайковского, художников, музыкантов. Футбол и спорт тоже забанены. Как думаешь, это справедливо?

– Слушай, я даже не слышал о запрете Чайковского. Это реально?

– В некоторых театрах да.

– Окей, но не думаю, что в Бельгии такое есть. Это же культура. Какая разница чья – русская, американская, китайская? Если это прекрасно, значит, это прекрасно.

Не могу представить, что здесь в Бельгии кто-то мог бы додуматься до такого. А что касается чемпионата мира и еврокубков – это несправедливо для спортсменов.

Хотя причины я понимаю. Есть страны, к которым прислушивается большинство. И изменить что-то очень сложно. Если бы это зависело от меня, я бы такого не сделал.

Но чемпионат мира – что-то глобальное. Видимо, некоторые страны хотели послать сигнал другим: если ты что-то сделаешь, мы тебя тоже исключим и наложим санкции. Не могу сказать, что это правильно, – заявил экс-защитник « ».

Николас Ломбертс: «В Бельгии никто плохо о России не думает. Негативных реакций я не встречал»

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