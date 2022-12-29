Ломбертс об отстранении России: «Несправедливо для спортсменов. Есть страны, к которым прислушивается большинство»
Николас Ломбертс высказался об отстранении российских команд.
Ранее УЕФА запретил российским сборным и клубам участвовать в международных турнирах под своей эгидой, а ФИФА – под своей.
– В Европе сейчас присутствует культура отмены России. Запрещают Чайковского, художников, музыкантов. Футбол и спорт тоже забанены. Как думаешь, это справедливо?
– Слушай, я даже не слышал о запрете Чайковского. Это реально?
– В некоторых театрах да.
– Окей, но не думаю, что в Бельгии такое есть. Это же культура. Какая разница чья – русская, американская, китайская? Если это прекрасно, значит, это прекрасно.
Не могу представить, что здесь в Бельгии кто-то мог бы додуматься до такого. А что касается чемпионата мира и еврокубков – это несправедливо для спортсменов.
Хотя причины я понимаю. Есть страны, к которым прислушивается большинство. И изменить что-то очень сложно. Если бы это зависело от меня, я бы такого не сделал.
Но чемпионат мира – что-то глобальное. Видимо, некоторые страны хотели послать сигнал другим: если ты что-то сделаешь, мы тебя тоже исключим и наложим санкции. Не могу сказать, что это правильно, – заявил экс-защитник «Зенита».
Николас Ломбертс: «В Бельгии никто плохо о России не думает. Негативных реакций я не встречал»
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Вы перестали пить коньяк по утрам?
вопрос в том, что Израиль, США, Франция, Турция были есть и будут странами агрессорами.
просто они действуют по принципу, что позволено Юпитеру, то не позволено быку.
Что касается спортсменов, то они выступают под флагом. В данном случае флагом страны агрессора. В чем вопрос?
И главное, если уж мы говорим про адекватность, то первое, что должен сегодня говорить адекватный человек "Путин выведи войска". А потом можно рассуждать об остальном. Пока эта позиция не заявлена, человек априори либо куплен, либо *** (не очень хороший человек)
Тут был ролик про блогершу, которая уехала из РФ. Ее нашла РТ, под видом местного ТВ взяли интервью, сделали монтаж и получается, что ей там хуже, чем в РФ. Она увидела потом случайно и накатал пост, где скзаала, что это полная чушь, что она счастлива после переезда и уровень жизни вырос.
В РФ нельзя верить практически никаким СМИ, Все нужно ерепроверять. Везде тотальная рпоаганда.
Причем тут Чайковский?! Так он еще и гей.
Пруфы-то будут реальные?
https://ria.ru/20220526/musica-1790805202.html
https://www.teatroallascala.org/en/season/2022-2023/index.html