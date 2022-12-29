Ломбертс об отстранении России: «Несправедливо для спортсменов. Есть страны, к которым прислушивается большинство»

Теги Зенит премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу ФИФА Николас Ломбертс Политика Футбол

Николас Ломбертс высказался об отстранении российских команд.

Ранее УЕФА запретил российским сборным и клубам участвовать в международных турнирах под своей эгидой, а ФИФА – под своей.

– В Европе сейчас присутствует культура отмены России. Запрещают Чайковского, художников, музыкантов. Футбол и спорт тоже забанены. Как думаешь, это справедливо?

– Слушай, я даже не слышал о запрете Чайковского. Это реально?

– В некоторых театрах да.

– Окей, но не думаю, что в Бельгии такое есть. Это же культура. Какая разница чья – русская, американская, китайская? Если это прекрасно, значит, это прекрасно.

Не могу представить, что здесь в Бельгии кто-то мог бы додуматься до такого. А что касается чемпионата мира и еврокубков – это несправедливо для спортсменов.

Хотя причины я понимаю. Есть страны, к которым прислушивается большинство. И изменить что-то очень сложно. Если бы это зависело от меня, я бы такого не сделал.

Но чемпионат мира – что-то глобальное. Видимо, некоторые страны хотели послать сигнал другим: если ты что-то сделаешь, мы тебя тоже исключим и наложим санкции. Не могу сказать, что это правильно, – заявил экс-защитник «Зенита».

Николас Ломбертс: «В Бельгии никто плохо о России не думает. Негативных реакций я не встречал»

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38 комментариев

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Валентин и ыч
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> – В Европе сейчас присутствует культура отмены России. Запрещают Чайковского, художников, музыкантов. Футбол и спорт тоже забанены. Как думаешь, это справедливо?

Вы перестали пить коньяк по утрам?
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nnn4404
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отстранение несправедливое????? террористы бомбят мирную инфраструктуру, кошмарят гражданских!!!! Вон сегодня с Новым годом поздравили, дай еще и в придачу министерство обороны поглумилось, на своем офицальном ресурсе выложило "Калибры не закончатся ни кокда"
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Konstantin Meerov
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Ответ SlevinKelevra8
Скажите об этом Вагнеру, например. Композитору. Запрет культуры это не ок, но вполне объяснимо. Что касается спортсменов, то они выступают под флагом. В данном случае флагом страны агрессора. В чем вопрос? И главное, если уж мы говорим про адекватность, то первое, что должен сегодня говорить адекватный человек "Путин выведи войска". А потом можно рассуждать об остальном. Пока эта позиция не заявлена, человек априори либо куплен, либо *** (не очень хороший человек)
композитора Вагнера слушают и исполняют. перечислить голливудские фильмы, в которых звучал "Полет Валькирии"?

вопрос в том, что Израиль, США, Франция, Турция были есть и будут странами агрессорами.

просто они действуют по принципу, что позволено Юпитеру, то не позволено быку.
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BeastI666I
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Ответ Мощные ягодицы Азара
Ломбертс то накатал пост, где сказал, что это полная чушь или зачем ты тогда все это написал?
а где я утверждал что-либо?! я высказал предположение. И какого фига ты, ватник, предъявляешь претензии мне?! КОгда речь и дет о ЛОмбертсе. Какое тебе дело что я думаю, что я пишу и так далее?!
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Валентин и ыч
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Ответ Russ Ivan
Шикарно рвануло у навальни, порадовало! https://ria.ru/20220526/musica-1790805202.html
Там же сплошные иностранные агенты, живущие в Бельгии (с 2015 года) и Австрии, чего ты за них переживаешь? До конца уж пиши про ситуацию - не "в Италии запретили Чайковского с Шостаковичем", а "организаторы одного конкурса в Италии" проявили политическую сознательность, за что огребли полную панамку, включая отказ штатного оркестра от сотрудничества http://www.directspeech.ru/news/znay-nashikh/lidiya-kocharyan-my-obedinilis-chtoby-skazat-net-lyubym-formam-diskriminatsii-v-iskusstve-/ .
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SlevinKelevra8
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Ответ Konstantin Meerov
в том, что запрет культуры - бред и немыслимое, а исключение спортсменов - это прихоть влиятельных стран, у которых самих рыльце в пушку
Скажите об этом Вагнеру, например. Композитору. Запрет культуры это не ок, но вполне объяснимо.

Что касается спортсменов, то они выступают под флагом. В данном случае флагом страны агрессора. В чем вопрос?

И главное, если уж мы говорим про адекватность, то первое, что должен сегодня говорить адекватный человек "Путин выведи войска". А потом можно рассуждать об остальном. Пока эта позиция не заявлена, человек априори либо куплен, либо *** (не очень хороший человек)
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Сергей Орлов
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Никто Чайковского, художников и музыкантов в Европе не запрещает, олухи. Наслушались пропаганды и несут бред.
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akrets
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Про Чайковского журналист сам выдумал или посмотрел выступление одного лидера государства?
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Konstantin Meerov
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Ответ SlevinKelevra8
Вот как здесь выражается его адекватность?
в том, что запрет культуры - бред и немыслимое, а исключение спортсменов - это прихоть влиятельных стран, у которых самих рыльце в пушку
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Мощные ягодицы Азара
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Ответ BeastI666I
или он такого не говорил. турдности перевода, выдернули из контекста. Тут был ролик про блогершу, которая уехала из РФ. Ее нашла РТ, под видом местного ТВ взяли интервью, сделали монтаж и получается, что ей там хуже, чем в РФ. Она увидела потом случайно и накатал пост, где скзаала, что это полная чушь, что она счастлива после переезда и уровень жизни вырос. В РФ нельзя верить практически никаким СМИ, Все нужно ерепроверять. Везде тотальная рпоаганда.
Ломбертс то накатал пост, где сказал, что это полная чушь или зачем ты тогда все это написал?
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SlevinKelevra8
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Ответ BeastI666I
или он такого не говорил. турдности перевода, выдернули из контекста. Тут был ролик про блогершу, которая уехала из РФ. Ее нашла РТ, под видом местного ТВ взяли интервью, сделали монтаж и получается, что ей там хуже, чем в РФ. Она увидела потом случайно и накатал пост, где скзаала, что это полная чушь, что она счастлива после переезда и уровень жизни вырос. В РФ нельзя верить практически никаким СМИ, Все нужно ерепроверять. Везде тотальная рпоаганда.
Да. Согласен. Или так. Конечно русские СМИ это тотальная ложь
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SlevinKelevra8
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Ответ Konstantin Meerov
Он просто адекватный человек
Вот как здесь выражается его адекватность?
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BeastI666I
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Ответ SlevinKelevra8
Ломбертс видимо остается на контракте у Зенита, если говорит такое. Ну или просто... футболист.
или он такого не говорил. турдности перевода, выдернули из контекста.
Тут был ролик про блогершу, которая уехала из РФ. Ее нашла РТ, под видом местного ТВ взяли интервью, сделали монтаж и получается, что ей там хуже, чем в РФ. Она увидела потом случайно и накатал пост, где скзаала, что это полная чушь, что она счастлива после переезда и уровень жизни вырос.
В РФ нельзя верить практически никаким СМИ, Все нужно ерепроверять. Везде тотальная рпоаганда.
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Konstantin Meerov
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Ответ SlevinKelevra8
Ломбертс видимо остается на контракте у Зенита, если говорит такое. Ну или просто... футболист.
Он просто адекватный человек
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BeastI666I
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Ответ Vićtor Diaź
Нико адекватный. Спасибо тебе за это 🤝
то есть, если человек говорит то, что нравится тебе, то он адекватный?! )))) у тебя с логикой проблемы.
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Гусейн Магомедрасулов
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
И когда запрещали культуру? Я понимаю, Гергиева выгнали, Спивакова, Нетребко. Но остальное это бред пропаганды
Спорт в том числе входит в понятие культуры. Я например до войны был противником русицизма в национальных республиках. Но сейчас я на стороне русских, я осознаю русофобию которая идёт с Запада. В данный момент с Запада больше пропаганды. А местные либералы выступают в роли куколдов
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BeastI666I
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Чайковский НЕ имеет отношения к РФ!!! Он из другой страны, которая называлась Российская Империя.
Причем тут Чайковский?! Так он еще и гей.
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fall_of_troy
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Ответ Russ Ivan
Шикарно рвануло у навальни, порадовало! https://ria.ru/20220526/musica-1790805202.html
О да! Официальный сайт театра против ссылки на русскоязычную пропагандистскую помойку. Вот так умыл, клоун! Ты бы еще ссылку на володьку соловьева нам тут выдал.

Пруфы-то будут реальные?
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Russ Ivan
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Ответ fall_of_troy
"Совершенно точно запретили", да, клоун?)) А вот я программу открыла на сезон, тут тебе и Чайковский, и Прокофьев, и Мусоргский... https://www.teatroallascala.org/en/season/2022-2023/index.html
Шикарно рвануло у навальни, порадовало!
https://ria.ru/20220526/musica-1790805202.html
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MosesPray
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Ответ здоровяк
Что скажется Ломбертс, когда Франция решит, что франкоговорящих "братушек" в Бельгии угнетают
Какие признаки угнетения в Бельгии?; три государственных языка официально не поленились сделать.
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fall_of_troy
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Ничего общего. Но кто-то в это верит к сожалению
Я там ниже кинула ссылку на программу Ла Скалы. Посмотрим, что скажут 15-рублевые боты уголовника Жени Пригожина)
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fall_of_troy
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Ответ Russ Ivan
Ну в Италии совершенно точно запретили исполнять Шостаковича и Чайковского, плюс российских скрипачек выкинули из оркестра. Это уже конечно за гранью...
"Совершенно точно запретили", да, клоун?)) А вот я программу открыла на сезон, тут тебе и Чайковский, и Прокофьев, и Мусоргский...

https://www.teatroallascala.org/en/season/2022-2023/index.html
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ARIGAMI ARIGAMI
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Ответ fall_of_troy
Бункерная пропаганда лжет о "запрете русской культуры" на Западе, которой нет. Пытается тем самым себя уравнять с великими деятелями прошлого. Смешно! Что общего у Чайковского или Достоевского с мелкими ворами из питерской мэрии?
Ничего общего. Но кто-то в это верит к сожалению
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fall_of_troy
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Ответ Russ Ivan
Ну в Италии совершенно точно запретили исполнять Шостаковича и Чайковского, плюс российских скрипачек выкинули из оркестра. Это уже конечно за гранью...
Примеры, пожалуйста! Только из итальянских источников, а не соловьиных СМИ.
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fall_of_troy
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
И когда запрещали культуру? Я понимаю, Гергиева выгнали, Спивакова, Нетребко. Но остальное это бред пропаганды
Бункерная пропаганда лжет о "запрете русской культуры" на Западе, которой нет. Пытается тем самым себя уравнять с великими деятелями прошлого. Смешно! Что общего у Чайковского или Достоевского с мелкими ворами из питерской мэрии?
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