Эндрик уйдет из «Реала» в аренду в январе. Переговоры уже ведутся (Фабрицио Романо)

Эндрик открыт к уходу из «Реала» в январе.

19-летний бразилец, как ожидается, покинет мадридский клуб на правах аренды. По данным инсайдера Фабрицио Романо , переговоры о трансфере уже ведутся.

Сообщается, что Эндрик хочет получать больше игрового времени в преддверии чемпионата мира. «Реал» также готов отпустить форварда в аренду.

Эндрик еще не играл за «Реал » в текущем сезоне. Последний раз нападающий выходил на поле 18 мая – в игре Ла Лиги с «Севильей» (2:0).