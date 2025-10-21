24

Эндрик уйдет из «Реала» в аренду в январе. Переговоры уже ведутся (Фабрицио Романо)

Эндрик открыт к уходу из «Реала» в январе.

19-летний бразилец, как ожидается, покинет мадридский клуб на правах аренды. По данным инсайдера Фабрицио Романо, переговоры о трансфере уже ведутся.

Сообщается, что Эндрик хочет получать больше игрового времени в преддверии чемпионата мира. «Реал» также готов отпустить форварда в аренду.

Эндрик еще не играл за «Реал» в текущем сезоне. Последний раз нападающий выходил на поле 18 мая – в игре Ла Лиги с «Севильей» (2:0).

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Фабрицио Романо
logoРеал Мадрид
logoЭндрик
возможные трансферы
logoЛа Лига
Фабрицио Романо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Лапорта о матче в США: «Источник радости для болельщиков «Барсы» в этом регионе и способ продвинуть наш имидж в Америке, поездки куда каждый раз приносят нам прибыль»
1123 минуты назад
Юрий Семин: «Ни один лимит не давал пользу. Зачем болельщикам игроки слабее? Хорошие россияне появятся только в конкурентной среде – кто не поставит Батракова, Кисляка, Глебова?»
1829 минут назад
Президент «Кайрата» о матче с «Реалом»: «Вся страна сплотилась, отвлеклись на месяц от забот – все-таки лучший клуб мира приезжал. Это не только спорт, но еще и репутация города и страны»
1547 минут назад
«Арсенал» извинился перед «Атлетико» из-за отсутствия горячей воды на «Эмирейтс». Персонал стадиона решил проблему, но футболисты завершили тренировку раньше
2050 минут назад
Быстров о Соболеве: «Будь я в «Зените», сказал бы: «Саш, иди ты ## ###, иди в другой клуб, выйди из компьютера». Вместо этого пешехода выпустите молодого воспитанника»
59сегодня, 08:37
Дайч возглавил «Ноттингем Форест», сменив Постекоглу. Контракт – до 2027 года
22сегодня, 08:10
Лига чемпионов. «Барса» примет «Олимпиакос», «Кайрат» сыграет с «Пафосом», «Ман Сити» в гостях у «Вильярреала», «ПСЖ» – у «Байера», «Арсенал» против «Атлетико»
29сегодня, 05:35
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Спартак» в гостях у «Динамо» Махачкала, ЦСКА примет «Акрон», «Зенит» сыграет с «Оренбургом» в среду
8сегодня, 08:06
Готовы сделать Трибуну Спортса’’ лучше? Ищем комьюнити-менеджера – не упустите свой шанс!
сегодня, 08:00Вакансия
Семшов о Мостовом: «Легенда, ему памятник стоит. Почему он должен идти во Вторую лигу? У нас заезженная тема: нет опыта. Но у него знаний больше, чем у кого-либо»
47сегодня, 07:55
Ко всем новостям
Последние новости
Агент Батракова о словах Кьеллини: «Игра на понижение – было сказано о высокой цене. Важно, что «Ювентус» смотрит за Алексеем»
18 минут назад
«Копенгаген» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
14 минут назад
«Вильярреал» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
20 минут назад
Кассьерра пропустит около 4 недель из-за травмы икроножной мышцы. Форвард «Зенита» забил 4 гола в сезоне РПЛ
137 минут назад
«Юнион» – «Интер». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
41 минуту назад
«Арсенал» – «Атлетико». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
2сегодня, 08:39
«Байер» – «ПСЖ». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
2сегодня, 08:32
Юрий Семин: «Я раньше был за ВАР – а теперь непонятно, где есть пенальти, а где нет. Оставил бы только определение офсайда»
6сегодня, 08:22
Лига чемпионов Азии. «Аль-Хилаль» Малкома встретится с «Аль-Саддом» Клаудиньо, «Шанхай» Слуцкого примет «Сеул» в среду
5сегодня, 08:20Live
ПСВ – «Наполи». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
1сегодня, 08:17