«Ман Сити» победил «Ливерпуль», «Реал» может потратить миллиард евро на Мбаппе, сын Кадырова в MMA, рекорд Овечкина по броскам и другие новости утра

1. «Манчестер Сити» дома победил «Ливерпуль» (3:2) в 1/8 финала Кубка английской лиги. Холанд снова забил! Уже известны пары 1/4 финала.

2. НХЛ. Овечкин не забил в матче с «Оттавой», зато сделал 2 голевые передачи (и помог «Вашингтону» победить), а также установил новый рекорд лиги – по числу бросков в створ за карьеру (6211, опередил Рэя Бурка). У Кузнецова в этой игре 5-й гол в сезоне и передача.

«Рейнджерс» с голом Панарина обыграли «Айлендерс», несмотря на 1-й гол Романова в сезоне (у него еще и передача). Все результаты дня – здесь.

3. «Реал» может потратить 1 миллиард евро на трансфер Килиана Мбаппе. В сумму входят выкуп форварда у «ПСЖ», зарплата и бонусы для игрока. Верите?

4. Гуменник выиграл короткую программу у мужчин на чемпионате России по фигурному катанию, Семененко – 2-й, Мозалев – 3-й, Кондратюк – 12-й (снялся с произвольной). Худайбердиева и Базин лидируют после ритм-танца, Шанаева и Дрозд – 2-е, Пасечник и Некрасов – 3-и. Мишина и Галлямов выиграли короткую программу у спортивных пар, Бойкова и Козловский – 2-е, Тарасова и Морозов – 3-и.

5. Переход Российского футбольного союза в Азию «с высокой долей вероятности» запустят после заседания исполкома 23 декабря. Процесс может завершиться к марту.

6. Сын Рамзана Кадырова, 16-летний Эли, дебютирует в MMA на ACA 150. Хамзат Чимаев будет его секундантом.

7. Деян Ловрен («Зенит») и Марцело Брозович («Интер») демонстрировали приветствие усташей – фашистов во главе коллаборационистской Хорватии в годы Второй мировой.

8. НБА. 40 очков Макколума помогли «Новому Орлеану» обыграть «Сан-Антонио» и другие результаты.

9. Криштиану Роналду может стать послом заявки Саудовской Аравии, Греции и Египта на ЧМ-2030, если перейдет в «Аль-Наср».

10. МОК разрешил мужчинам участвовать в групповых соревнованиях по синхронному плаванию на Олимпиаде-2024.

11. Мартинес, Ливакович, Буну, Куртуа, Нойер, Алиссон и Меньян претендуют на приз лучшему вратарю The Best от ФИФА.

12. Московское «Динамо» обыграло минское «Динамо» (2:0) в единственном матче дня в Фонбет чемпионате КХЛ.

13. Полузащитник «Спартака» Квинси Промес – игрок года в России по версии «Спорт-Экспресса», Малком – 2-й, Игорь Акинфеев – 3-й, Александр Соболев – 9-й.

14. Сборная России по футболу опустилась с 33-го на 37-е место в рейтинге ФИФА. Лидирует Бразилия, Аргентина – 2-я.

15. Осака – самая высокооплачиваемая спортсменка 2022-го. Серена – 2-я, в топ-10 – семь теннисисток. Еще там есть Симона Байлс.

16. Бывший защитник «Спартака» Георгий Тигиев проиграл бой Олегу Майами в промоушене «Наше Дело». Единогласное решение судей после трех раундов. Их конфликт начался летом на одной из конференций Winline Медиалиги.

17. «Атлетико» победил «Арентейро» (3:1) из 4-го дивизиона во 2-м раунде Кубка Испании.

Цитаты дня:

Евгений Гинер: «На время Олимпиад останавливали войны. А что доказывают тем, что нас отстраняют? На основании чего Польша вышла на ЧМ?»

«Дебил Мартинес говорит о Мбаппе, не имея десятой доли его таланта. ФИФА должна вмешаться». Экс-президент регбийного «Тулона» о вратаре

Канунников мог потратить 750 тысяч рублей в магазине: «Набираешь просто все что понравилось, иногда не меря. На суммы даже не смотрел»

Ирина Роднина: «В футболе все просто – только бегают и пинают мяч. Фигурное катание – эстетика, гармония движения, красота»

Трефилов о спортсменах, меняющих гражданство: «Это неправильно. Тебя родили русским, нечего перекрашиваться под эфиопа»

Посол Ирана выступил в пользу двух матчей с Россией: «Это станет еще одним инструментом для сближения наших стран»

Матыцин о переходе в Азию: «Это положительно скажется на развитии российского футбола, думаю. Но решение за РФС»

Дмитрий Губерниев: «Вся Россия смотрит биатлон – в отличие от хоккея, он страну объединяет. КХЛ уступает биатлону»