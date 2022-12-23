Си Джей Макколлум набрал 40 очков. «Пеликанс» обыграли «Сперс» и прервали серию поражений

Теги Новый Орлеан Сан-Антонио НБА видео Йонас Валанчюнас Си Джей Макколлум Трей Мерфи Баскетбол

Атакующий защитник «Нового Орлеана» Си Джей Макколлум обновил личный рекорд результативности в нынешнем сезоне, набрав 40 очков в победном матче против «Сан-Антонио».

«Пеликанс» удалось прервать свою серию из четырех поражений подряд, обыграв «Сперс» на своей площадке со счетом 126:117.

Макколлум реализовал 14 из 27 с игры, 7 из 14 из-за дуги, 5 из 5 с линии штрафных, а также сделал 9 передач, 8 подборов, 2 блок-шота, 1 перехват и 5 потерь за 37 минут на площадке.

Йонас Валанчюнас добавил 16 очков и 10 подборов, Трей Мерфи – 15 очков. Зайон Уильямсон пропустил встречу из-за протокола по коронавирусу, Брэндон Ингрэм не играл из-за ушиба большого пальца ноги.

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