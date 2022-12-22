рассказал, как мог потратить до 750 тысяч за один поход в магазин за одеждой.

– Ты говорил, что после победы над «Спартаком» со счетом 5:0 в 2012-м премиальные составили 50 тысяч евро, на которые вполне тогда можно было купить квартиру в Петербурге. Это самые большие премиальные в карьере?

– Нет (смеется). Больше были в «Зените» за победу в Кубке России, когда обыграли «Сибирь» в финале.

– Помнишь, сколько заплатили?

– Я-то помню (смеется). Но если эта сумма будет озвучена… Давай лучше не будем (смеется). Точно больше, чем 50 тысяч евро.

– Хорошо. Какая самая большая сумма, которую ты мог в тот период оставить в магазине, когда заходил за одеждой, например?

– Бывало такое, что вечером выбирались в ресторан. И как-то раз мне надо было купить для похода в заведение брюки. По итогу я купил не только их, но и несколько рубашек, пиджаков, кеды, куртку. Порядка 700-750 тысяч рублей оставил в магазине.

Еще очень часто в « » случалось, что выходных было по пальцам пересчитать. Их особо не было. Если выходной, то восстановительный день, плюс постоянно в сборную вызывали. Когда же выходные выпадали, сидел дома и думал, что делать.

Сразу приходила в голову мысль поехать в магазин. В итоге набираешь просто все что понравилось: «О, это прикольно!» Иногда даже не меря, просто посмотрев размер. Суммы огромные выпадали, даже не смотрел на них.

– Кстати, ты говорил, что в « » на пике ты получал 600 тысяч рублей. Как с этим в «Рубине» было?

– Больше. Там еще были пункты на увеличение зарплаты каждый год за количество времени на поле. Так она постоянно у меня и увеличивалась, – сказал бывший футболист сборной России.