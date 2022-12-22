У Холанда 24 гола в 19 играх за «Ман Сити». Сегодня он забил «Ливерпулю»
Нападающий Эрлинг Холанд забил за «Манчестер Сити» 24-й гол.
Норвежец открыл счет на 10-й минуте матча с «Ливерпулем» (1:1, первый тайм) в Кубке английской лиги.
После трансфера из «Боруссии» Дортмунд форвард сыграл за «горожан» 19 раз. Из его 24 голов 18 пришлись на АПЛ, 5 – на Лигу чемпионов.
Подробно со статистикой Холанда можно ознакомиться здесь.
«Манчестер Сити» – «Ливерпуль». 1:1 – Холанд и Карвалью забили. Онлайн-трансляция
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