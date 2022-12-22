МОК разрешил мужчинам участвовать в групповых соревнованиях по синхронному плаванию на Олимпиаде-2024

Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил мужчинам принимать участие в групповых соревнованиях в синхронном плавании на Олимпийских играх.

Об этом сообщается на сайте Международной федерации плавания (World Aquatics).

По новым правилам в состав команды из восьми спортсменов разрешено включать максимум двух мужчин. Присутствие мужчин в команде не будет считаться обязательным.

«Это событие знаменует собой веху в истории плавания. Эволюция нашего вида спорта в направлении инклюзивности идет быстрыми темпами, и это решение МОК и World Aquatics поможет нам стать примером для всего олимпийского движения.

Мы готовы громче, чем когда-либо, поделиться со всем миром олимпийским девизом: «Быстрее, выше, сильнее – вместе».

Водные виды спорта универсальны, и мужчины зарекомендовали себя как отличные артистичные пловцы. Включение мужчин – большая заслуга всех, кто много лет работал над тем, чтобы это произошло», – заявил президент World Aquatics Хусейн Аль-Мусаллам.

Ранее мужчины могли соревноваться только в микст-дуэтах, эта дисциплина не входила в олимпийскую программу.

Впервые в истории синхронисты смогут выступить в групповых упражнениях на Олимпиаде-2024 в .