Месси останется в «ПСЖ», Жамнов уйдет из сборной, победа «МЮ», золото Антюх в Лондоне аннулировано, Роналду ждет варианты в Европе, поражение СКА и другие новости

1. Лионель Месси и «ПСЖ» условились продлить контракт. Срок и зарплату обсудят на следующей встрече. Пишут, что Лео хочет играть на топ-уровне еще минимум 2 года, так что из Европы вряд ли уедет.

2. Алексей Жамнов покинет хоккейную сборную России после неудачи на Кубке Первого канала. На фоне «неуда» и порции критики от тренерского совета ФХР контракт с тренером не продлят, утверждает журналист Алексей Шевченко. Сам тренер над инсайдом посмеялся.

3. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Бернли» (2:0) благодаря голам Эриксена и Рэшфорда в 1/8 финала Кубка английской лиги.

4. Криштиану Роналду ждет вариантов в Европе. «Аль-Наср» сообщил его окружению, что предложение в силе.

5. КХЛ. «Салават Юлаев» проиграл «Амуру», СКА уступил ЦСКА, «Локомотив» обыграл «Ак Барс». У СКА первое поражение за 8 матчей.

6. Килиан Мбаппе не уйдет из «ПСЖ» зимой, а вот летом может, но лишь на условиях клуба. Сейчас он сосредоточен на победе в Лиге чемпионов.

7. У финала ЧМ-2022 такой же рейтинг на ТВ, как у обращения Владимира Путина 21 февраля. Популярнее в 2022-м только две трансляции Первого канала в День Победы.

8. НХЛ. «Тампа» пропустила 7 шайб от «Детройта» (Василевский не играл), Кучеров набрал 1+1, забросив 13-ю шайбу в сезоне. «Колорадо» обыграл «Монреаль», Георгиев отразил 19 бросков из 20 и одержал 3-ю победу подряд. Все результаты дня – здесь.

9. Победа российской легкоатлетки Натальи Антюх на Олимпиаде-2012 аннулирована из-за допинга.

10. Эмилиано Мартинес показал куклу с лицом Килиана Мбаппе на чемпионском параде Аргентины. А фанаты Аргентины сожгли картонный гроб с лицом Мбаппе, празднуя победу на ЧМ.

11. НБА. «Бруклин» разгромил «Голден Стэйт», 36 очков Митчелла помогли «Кливленду» обыграть «Милуоки» и другие результаты.

12. Голы Ришарлисона, Мбаппе, Неймара и Энцо Фернандеса претендуют на звание лучшего на ЧМ-2022

13. Александр Усик и Тайсон Фьюри согласились на объединительный поединок за звание абсолютного чемпиона мира. Об этом сообщил известный промоутер Боб Арум.

14. ФИФА удалила твит о Лео Месси с текстом «Спор о лучшем в истории разрешен».

15. Иранский футболист Мейсам Тохидаст изобразил повешение, празднуя гол. Это протест против смертных приговоров в стране.

Цитаты дня.

Евгения Медведева: «В фигурном катании восхищаются красотой, эстетикой, а футбол смотрят ради азарта. Тут все понятно: игроки бегают, пинают мяч»

Экс-защитник «МЮ» Паркер: «Роналду не должно быть в разговорах о лучшем в истории. Он и близко не ровня Роналдо, Роналдиньо, Месси и Марадоне»

Владислав Третьяк: «Олимпиады и ЧМ без русских – неполноценные, МЧМ проходит без нас – неправильно! Хотелось бы, чтоб ситуация скорее разрешилась»

Рами о Мартинесе: «Самый большой мудак в мире футбола и самый ненавистный человек. «Золотая перчатка» ЧМ-2022 – это Буну»

Поленов о переезде в Амстердам: «Красиво, игрушечно, приветливые люди. Нас 10 месяцев пугали, что русских в Европе не воспринимают, но это ерунда»

Морган о Месси и 5 постах с кубком мира: «Мы поняли, ты выиграл ЧМ, но ты слегка перебарщиваешь со злорадством»