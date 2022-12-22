Россия опустилась с 33-го на 37-е место в рейтинге ФИФА. Лидирует Бразилия, Аргентина – 2-я

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ФИФА опубликовала обновленный рейтинг сборных. 

Первое место сохранила за собой сборная Бразилии (1840,77 очка). Команда Аргентины после победы на ЧМ-2022 поднялась на одну позицию и теперь занимает второе место, набрав 1838,38 балла.

Сборная России опустилась с 33-го на 37-е место в списке. На счету команды Валерия Карпина 1491,26 очка.

Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом: 

1. Бразилия (1840,77 очка);

2. Аргентина (1838,38);

3. Франция (1823,39);

4. Бельгия (1781,3);

5. Англия (1774,19);

6. Нидерланды (1740,92);

7. Хорватия (1727,62);

8. Италия (1723,56);

9. Португалия (1702,54);

10. Испания (1692,71).

Бразилия осталась на 1-м месте рейтинга ФИФА, Аргентина – вторая. Сборная Марокко поднялась на 11 позиций

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