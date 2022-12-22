Россия опустилась с 33-го на 37-е место в рейтинге ФИФА. Лидирует Бразилия, Аргентина – 2-я
ФИФА опубликовала обновленный рейтинг сборных.
Первое место сохранила за собой сборная Бразилии (1840,77 очка). Команда Аргентины после победы на ЧМ-2022 поднялась на одну позицию и теперь занимает второе место, набрав 1838,38 балла.
Сборная России опустилась с 33-го на 37-е место в списке. На счету команды Валерия Карпина 1491,26 очка.
Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:
1. Бразилия (1840,77 очка);
2. Аргентина (1838,38);
3. Франция (1823,39);
4. Бельгия (1781,3);
5. Англия (1774,19);
6. Нидерланды (1740,92);
7. Хорватия (1727,62);
8. Италия (1723,56);
9. Португалия (1702,54);
10. Испания (1692,71).
Бразилия осталась на 1-м месте рейтинга ФИФА, Аргентина – вторая. Сборная Марокко поднялась на 11 позиций
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