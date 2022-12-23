Романов забросил 1-ю шайбу за «Айлендерс» в матче с «Рейнджерс». У него передача, 3 хита, 4 минуты штрафа и «+2» за 21:42

забросил 1-ю шайбу за « » в матче с « ».

«Островитяне» проиграли в матче двух команд из Нью-Йорка (3:5) в регулярном чемпионате НХЛ.

В активе защитника клуба с Лонг-Айленда также голевая передача. У него 10 (1+9) очков в 34 играх при общей полезности «+5».

Сегодня Романов (21:42, 4:08 – в меньшинстве, «+2») нанес 2 броска в створ, применил 3 силовых приема, сделал 2 блока и получил 2 малых штрафа.