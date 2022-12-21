Чемпионат России. Худайбердиева и Базин, Тютюнина и Багин, Кагановская и Ангелопол выступят с ритм-танцами
22 декабря в Красноярске стартует чемпионат России по фигурному катанию. Первыми на лед выйдут дуэты с ритм-танцами.
Чемпионат России по фигурному катанию-2023
Красноярск
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 10:00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала
Участники
Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов
Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол
Елизавета Кириллова – Марк Чегодаев
Александра Кравченко – Александр Шустицкий
Алиса Крайнюкова – Семен Нетсев
Яна Матвейшина – Тимофей Субботин
Екатерина Миронова – Евгений Устенко
Влада Павленина – Александр Алексанян
Елизавета Пасечник – Максим Некрасов
Александра Прокопец – Александр Васькович
Софья Тютюнина – Андрей Багин
Полина Усова – Михаил Антонов
Ирина Хавронина – Дарио Чиризано
Елизавета Худайбердиева – Егор Базин
Елизавета Шанаева – Павел Дрозд
ПРИМЕЧАНИЕ: распределение по разминкам будет добавлено после жеребьевки.
Расписание трансляций чемпионата России по фигурному катанию-2023 в Красноярске
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