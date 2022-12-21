Чемпионат России. Худайбердиева и Базин, Тютюнина и Багин, Кагановская и Ангелопол выступят с ритм-танцами

Теги сборная России результаты танцы на льду чемпионат России Егор Базин Андрей Багин Павел Дрозд Максим Некрасов Елизавета Худайбердиева Александра Кравченко Елизавета Шанаева Софья Тютюнина Александр Шустицкий Екатерина Миронова Евгений Устенко Александр Васькович Ирина Хавронина Дарио Чиризано Елизавета Пасечник Станислав Щербаков Василиса Кагановская Валерий Ангелопол Елизавета Кириллова Марк Чегодаев Влада Павленина Александр Алексанян Тимур Смирнов-Бабаев Яна Матвейшина Тимофей Субботин Александра Прокопец Алиса Крайнюкова Семен Нетсев Варвара Жданова Полина Усова Михаил Антонов Фигурное катание

22 декабря в Красноярске стартует чемпионат России по фигурному катанию. Первыми на лед выйдут дуэты с ритм-танцами.

Чемпионат России по фигурному катанию-2023

Красноярск

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 10:00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала

Участники

Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов

Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол

Елизавета Кириллова – Марк Чегодаев

Александра Кравченко – Александр Шустицкий

Алиса Крайнюкова – Семен Нетсев

Яна Матвейшина – Тимофей Субботин

Екатерина Миронова – Евгений Устенко

Влада Павленина – Александр Алексанян

Елизавета Пасечник – Максим Некрасов

Александра Прокопец – Александр Васькович

Софья Тютюнина – Андрей Багин

Полина Усова – Михаил Антонов

Ирина Хавронина – Дарио Чиризано

Елизавета Худайбердиева – Егор Базин

Елизавета Шанаева – Павел Дрозд

ПРИМЕЧАНИЕ: распределение по разминкам будет добавлено после жеребьевки.

Расписание трансляций чемпионата России по фигурному катанию-2023 в Красноярске

Чемпионат России по фигурному катанию – главный старт сезона: без Щербаковой и Коляды, зато с Валиевой и гигантскими призовыми

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные