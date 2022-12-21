Чемпионат России. Худайбердиева и Базин, Тютюнина и Багин, Кагановская и Ангелопол выступят с ритм-танцами

22 декабря в Красноярске стартует чемпионат России по фигурному катанию. Первыми на лед выйдут дуэты с ритм-танцами.

Чемпионат России по фигурному катанию-2023

Красноярск

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 10:00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала

Участники

Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов

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Елизавета Кириллова – Марк Чегодаев

Александра Кравченко – Александр Шустицкий

Алиса Крайнюкова – Семен Нетсев

Яна Матвейшина – Тимофей Субботин

Екатерина Миронова – Евгений Устенко

Влада Павленина –

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Александра Прокопец – Александр Васькович

– Андрей Багин

Полина Усова – Михаил Антонов

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ПРИМЕЧАНИЕ: распределение по разминкам будет добавлено после жеребьевки.

Расписание трансляций чемпионата России по фигурному катанию-2023 в Красноярске

Чемпионат России по фигурному катанию – главный старт сезона: без Щербаковой и Коляды, зато с Валиевой и гигантскими призовыми