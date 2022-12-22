Мартинес, Ливакович, Буну, Куртуа, Нойер, Алиссон и Меньян претендуют на приз лучшему вратарю The Best от ФИФА

ФИФА назвала претендентов на приз лучшему вратарю.

Церемония награждения лауреатов премии The Best пройдет 27 февраля 2023 года. При присуждении призов будет рассматриваться период с 8 августа 2021-го по 18 декабря 2022-го.

В материале на сайте ФИФА названы «некоторые из потенциальных претендентов на престижную награду». В представленный список попали Алиссон (« », Бразилия), Яссин Буну («Севилья», Марокко), Тибо Куртуа (« », Бельгия), Доминик Ливакович («Динамо» Загреб, Хорватия), Майк Меньян (« », Франция), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла», ) и Мануэль Нойер (« », Германия).

В 2022 году приз лучшему вратарю получил голкипер «Челси» и сборной Сенегала Эдуар Менди.