Мартинес, Ливакович, Буну, Куртуа, Нойер, Алиссон и Меньян претендуют на приз лучшему вратарю The Best от ФИФА
ФИФА назвала претендентов на приз лучшему вратарю.
Церемония награждения лауреатов премии The Best пройдет 27 февраля 2023 года. При присуждении призов будет рассматриваться период с 8 августа 2021-го по 18 декабря 2022-го.
В материале на сайте ФИФА названы «некоторые из потенциальных претендентов на престижную награду». В представленный список попали Алиссон («Ливерпуль», Бразилия), Яссин Буну («Севилья», Марокко), Тибо Куртуа («Реал», Бельгия), Доминик Ливакович («Динамо» Загреб, Хорватия), Майк Меньян («Милан», Франция), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла», Аргентина) и Мануэль Нойер («Бавария», Германия).
В 2022 году приз лучшему вратарю получил голкипер «Челси» и сборной Сенегала Эдуар Менди.
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