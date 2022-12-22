«Реал» может потратить 1 миллиард евро на трансфер Мбаппе. В сумму входят выкуп форварда у «ПСЖ», зарплата и бонусы для игрока (GdS)
«Реал» по-прежнему намерен подписать Килиана Мбаппе.
Мадридский клуб готов осуществить трансфер, несмотря на крупные затраты, сообщает La Gazzetta dello Sport. Президента «бланкос» Флорентино Переса не пугает тот факт, что по контракту с «ПСЖ» француз может заработать 636 миллионов евро за 3 года – он готов повторить условия.
Общая сумма расходов на трансфер может составить 1 миллиард евро. В нее входят расходы на выкуп Мбаппе у парижан, зарплату игрока и различные бонусы.
В нынешнем сезоне Лиги 1 форвард провел 14 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 2 результативных паса. Его статистику можно найти здесь.
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