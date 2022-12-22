«Реал» может потратить 1 миллиард евро на трансфер Мбаппе. В сумму входят выкуп форварда у «ПСЖ», зарплата и бонусы для игрока (GdS)

« » по-прежнему намерен подписать .

Мадридский клуб готов осуществить трансфер, несмотря на крупные затраты, сообщает La Gazzetta dello Sport. Президента «бланкос» не пугает тот факт, что по контракту с « » француз может заработать 636 миллионов евро за 3 года – он готов повторить условия.

Общая сумма расходов на трансфер может составить 1 миллиард евро. В нее входят расходы на выкуп Мбаппе у парижан, зарплату игрока и различные бонусы.

В нынешнем сезоне Лиги 1 форвард провел 14 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 2 результативных паса. Его статистику можно найти здесь.