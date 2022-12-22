Роналду станет послом заявки Саудовской Аравии, Греции и Египта на ЧМ-2030, если перейдет в «Аль-Наср». Португалия тоже претендует на проведение турнира (Marca)

близок к переходу в «Аль-Наср».

Ранее сообщалось, что саудовский клуб предложил бывшему нападающему «Манчестер Юнайтед» контракт до 2025 года, но сам он ждет предложений от европейских команд.

По информации Marca, официальное предложение игроку саудовцы могут сделать в ближайшие часы. При этом португалец может подписать соглашение сроком до 2030 года – 2,5 года он будет выступать за « », а в остальное время будет играть роль посла совместной заявки , Греции и Египта на проведение ЧМ-2030.

Отметим, что на проведение турнира претендует и родная страна Роналду – подала совместную заявку с Испанией и Украиной.

Также сообщается, что в случае перехода Роналду в «Аль-Наср» команда прекратит сотрудничество с тремя игроками, чтобы не нарушать финансовые правила лиги. Скорее всего, клуб покинут Гонсало Мартинес и .

За 2,5 года в «Аль-Насре» Роналду заработает 200 миллионов евро. Уровень его доходов в роли посла заявки на ЧМ-2030 будет еще выше.