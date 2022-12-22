Дмитрий Губерниев: «Вся Россия смотрит биатлон – в отличие от хоккея, он страну объединяет. КХЛ уступает биатлону»

оценил второе место сборной России на Кубке Первого канала.

Тренерский совет ФХР ранее поставил неудовлетворительную оценку главному тренеру национальной команды Алексею Жамнову.

– Как вы относитесь ко второму месту сборной России на Кубке Первого канала?

– Никак. Мне кажется, сейчас главное – то, что сборная в принципе играет. Конечно, сложно спортсменов мотивировать. Но результаты, так же, как в футболе, второстепенны. Хорошо, что мы где-то вообще выступаем.

Но с другой стороны, хоккеисты, а также футболисты, чувствуют себя лучше, чем другие российские спортсмены, и обидно, что они не смогли выиграть. Хотя, конечно, на уровне сборных следить за хоккеем сложно на фоне нашего отстранения.

Вся страна смотрит биатлон. В отличие от хоккея, он страну объединяет.

– Что мешает хоккею объединять страну?

– Я не знаю. Можно посмотреть рейтинги, цифры, внимание и все остальное.

– А как насчет КХЛ? Лига тоже не несет объединительной идеи?

– КХЛ, безусловно, несет, но в целом уступает биатлону. И это происходит уже достаточно давно. Почему? Это не ко мне вопрос. Я отвечаю за биатлон, и мы делаем все, чтобы он фактически продолжал оставаться в стране спортом номером один.

В отличие от футбола, им интересуются и дети, и женщины, и старики, и все-все-все. Как у зрителя у меня интерес к есть, хотя там сейчас не хватает мастеров. Нет сильных иностранцев, как раньше. Но в целом лига развивается, и это уже неплохо, – сказал комментатор.