Трефилов о спортсменах, меняющих гражданство: «Это неправильно. Тебя родили русским, нечего перекрашиваться под эфиопа»

Евгений Трефилов заявил, что не понимает спортсменов, которые меняют гражданство ради выступлений на международных стартах.

– Понимаете ли вы тех, кто меняет спортивное гражданство?

– Не понимаю этого. Папа с мамой родили тебя русским. Будь добр, оставайся им.

– Не считаете, что это только личное право и мнение спортсменов, как им поступать в этом вопросе?

– Да, это их личное право, но мы их так воспитали. Мы воспитали потребителей – это самое страшное, что у нас произошло.

В России не было ничего раньше, не было формы и так далее, но, когда произносили слово Советский Союз, а потом Россия, что-то внутри сжималось. Потом разжималось, и люди показывали результат.

– Но есть же молодые спортсмены, которые еще ничего не добились и хотят выступать на международной арене и побеждать. Стоит ли им поменять гражданство?

– Я уже ответил на этот вопрос. Был сейчас период, когда многие наши спортсмены поехали выступать за границу за другие национальные команды.

Считаю, что это неправильно. Тебя родили русским, нечего перекрашиваться под эфиопа. Все равно с нашим характером ты никуда не денешься, – сказал экс-тренер женской сборной России по гандболу.