Сын Рамзана Кадырова дебютирует в MMA на ACA 150. Хамзат Чимаев будет его секундантом

Пресс-служба лиги сообщает, что 16-летний сын Рамзана Кадырова Эли проведет поединок под эгидой промоушена.

Его соперником станет Ислам Акбаров. Поединок пройдет на турнире ACA 150 23 декабря в Москве в трехраундовом формате (3х5). Известно, что в роли секунданта Эли Кадырова выступит топовый полусредневес UFC Хамзат Чимаев.

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