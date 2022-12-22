Сын Рамзана Кадырова дебютирует в MMA на ACA 150. Хамзат Чимаев будет его секундантом
Пресс-служба лиги ACA сообщает, что 16-летний сын Рамзана Кадырова Эли проведет поединок под эгидой промоушена.
Его соперником станет Ислам Акбаров. Поединок пройдет на турнире ACA 150 23 декабря в Москве в трехраундовом формате (3х5). Известно, что в роли секунданта Эли Кадырова выступит топовый полусредневес UFC Хамзат Чимаев.
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