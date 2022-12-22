Переход РФС в Азию «с высокой долей вероятности» запустят после заседания исполкома 23 декабря («СЭ»)
Решение о начале перехода РФС из УЕФА в Азию может быть принято уже завтра.
Как утверждает «Спорт-Экспресс», запуск механизма присоединения к Азиатской футбольной конфедерации «с высокой долей вероятности» состоится по итогам заседания исполнительного комитета Российского футбольного союза, назначенного на 23 декабря.
Завершение процесса в таком случае следует ожидать в марте.
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