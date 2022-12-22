Переход РФС в Азию «с высокой долей вероятности» запустят после заседания исполкома 23 декабря («СЭ»)

Решение о начале перехода из в Азию может быть принято уже завтра.

Как утверждает « », запуск механизма присоединения к «с высокой долей вероятности» состоится по итогам заседания исполнительного комитета Российского футбольного союза, назначенного на 23 декабря.

Завершение процесса в таком случае следует ожидать в марте.

Колосков о переходе в Азию: «России это ничего не дает – мы опустимся на дно мирового футбола. Вы забываете, что санкции наложены не только УЕФА, но и ФИФА»

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