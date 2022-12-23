Кузнецов против «Оттавы»: 5-я шайба в сезоне, пас на победный гол. У него 27 очков в 34 играх

Форвард « » набрал 2 (1+1) очка в матче чемпионата с «Оттавой» (3:2 ОТ).

На 8-й минуте россиянин реализовал большинство, а на 63-й ассистировал Маркусу Юханссону, забившему победный гол.

Теперь на счету Кузнецова 27 (5+22) баллов в 34 играх сезона. Он прервал 4-матчевую безголевую серию.

Сегодня за 17:21 (2:20 – в большинстве, 1:51 – в меньшинстве) у нападающего 4 броска в створ ворот, 2 хита, 18% выигранных вбрасываний, 2 минуты штрафа, полезность – «минус 1».