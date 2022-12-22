Осака – самая высокооплачиваемая спортсменка 2022-го. Серена – 2-я, в топ-10 – семь теннисисток
Наоми Осака возглавила список самых высокооплачиваемых спортсменок в 2022 году.
По оценке Forbes, заработок четырехкратной чемпионки «Больших шлемов» составляет 51,1 млн долларов, из которых 1,1 млн долларов – зарплата, 50 млн долларов – от рекламных контрактов.
В топ-25 лидеров вошли 12 теннисисток, семь гольфисток, две футболистки и представительницы других видов спорта.
Первая десятка выглядит следующим образом:
1. Наоми Осака (теннис) – 51,1 млн долларов (зарплата – 1,1 млн долларов, реклама – 50 млн долларов);
2. Серена Уильямс (теннис) – 41,3 млн (0,3+41);
3. Гу Айлин (фристайл) – 20,1 млн (0,1+20);
4. Эмма Радукану (теннис) – 18,7 млн (0,7+18);
5. Ига Швентек (теннис) – 14,9 млн (9,9+5);
6. Винус Уильямс (теннис) – 12,1 млн (0,1+12);
7. Кори Гауфф (теннис) – 11,1 млн (3,1+8);
8. Симона Байлс (легкая атлетика) – 10 млн (0+10);
9. Джессика Пегула (теннис) – 7,6 млн (3,6+4);
10. Минджи Ли (гольф) – 7,3 млн (4,8+2,5).
Из теннисисток в рейтинг также вошли Лейла Фернандес (13-е место; 1+6), Онс Жабер (15; 5+1,5), Паула Бадоса (16; 1,7+4,5), Каролин Гарсия (24; 3,7+1,5), Гарбинье Мугуруса (24; 0,7+4,5).
22-е место заняла Нелли Корда, гольфистка и сестра 33-й ракетки мира Себастьяна Корды.
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