Овечкин сделал 2 передачи, став 1-й звездой матча с «Оттавой». У него 20+18 в 35 играх

Капитан « » сделал две голевые передачи в матче чемпионата НХЛ с «Оттавой» (3:2 ОТ) и был признан первой звездой.

Россиянин набрал 38-е (20+18) очко в сезоне, продлив безголевую серию до 4 игр. Всего он провел 35 матчей.

Сегодня за 20:13 – лучший показатель среди форвардов «Кэпс» (3:06 – в большинстве) – у Овечкина 6 бросков в створ ворот, полезность – «плюс 1».

Овечкин нанес 6211 бросков в створ за карьеру, побив рекорд НХЛ. У Бурка – 6209