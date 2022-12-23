Промес – игрок года в России по версии «СЭ», Малком – 2-й, Акинфеев – 3-й, Соболев – 9-й
Полузащитник «Спартака» Квинси Промес признан лучшим игроком года в России.
Нидерландец стал обладателем премии, которую «Спорт-Экспресс» вручает семь лет подряд.
Это второй приз Промеса – первый был в 2017 году. Столько лишь у экс-форварда «Зенита» Артема Дзюбы (2018, 2019).
В голосовании принимали участие 16 тренеров (как работающих в Мир РПЛ, так и «легенд цеха»), 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики. Каждый из них называл свою пятерку лучших, игроки получали от 1 до 5 баллов. В опросе болельщиков баллы достались пяти лучшим футболистам по итогам голосования.
Десятка лучших футболистов России выглядит следующим образом:
1. Квинси Промес («Спартак») – 209 очков;
2. Малком («Зенит») – 142;
3. Игорь Акинфеев (ЦСКА) – 89;
4. Александр Головин («Монако») – 74;
5. Вендел («Зенит») – 59;
6. Вильмар Барриос («Зенит») – 52;
7. Клаудиньо («Зенит») – 46;
8. Владимир Сычевой («Оренбург») – 34;
9. Александр Соболев («Спартак») – 32;
10. Кристиан Нобоа («Сочи») – 24.
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