Промес – игрок года в России по версии «СЭ», Малком – 2-й, Акинфеев – 3-й, Соболев – 9-й

Полузащитник « » Квинси Промес признан лучшим игроком года в России.

Нидерландец стал обладателем премии, которую « » вручает семь лет подряд.

Это второй приз Промеса – первый был в 2017 году. Столько лишь у экс-форварда « » Артема Дзюбы (2018, 2019).

В голосовании принимали участие 16 тренеров (как работающих в Мир , так и «легенд цеха»), 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики. Каждый из них называл свою пятерку лучших, игроки получали от 1 до 5 баллов. В опросе болельщиков баллы достались пяти лучшим футболистам по итогам голосования.

Десятка лучших футболистов России выглядит следующим образом:

1. («Спартак») – 209 очков;

2. Малком («Зенит») – 142;

3. ( ) – 89;

4. (« ») – 74;

5. Вендел («Зенит») – 59;

6. («Зенит») – 52;

7. Клаудиньо («Зенит») – 46;

8. (« ») – 34;

9. («Спартак») – 32;

10. (« ») – 24.