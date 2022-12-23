Промес – игрок года в России по версии «СЭ», Малком – 2-й, Акинфеев – 3-й, Соболев – 9-й

Теги Спартак ЦСКА Зенит Монако Игорь Акинфеев Кристиан Нобоа премьер-лига Россия рейтинги Оренбург Квинси Промес Александр Головин Малком Вильмар Барриос Клаудиньо Александр Соболев Вендел Спорт-Экспресс Сочи Владимир Сычевой Футбол

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес признан лучшим игроком года в России.

Нидерландец стал обладателем премии, которую «Спорт-Экспресс» вручает семь лет подряд.

Это второй приз Промеса – первый был в 2017 году. Столько лишь у экс-форварда «Зенита» Артема Дзюбы (2018, 2019).

В голосовании принимали участие 16 тренеров (как работающих в Мир РПЛ, так и «легенд цеха»), 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики. Каждый из них называл свою пятерку лучших, игроки получали от 1 до 5 баллов. В опросе болельщиков баллы достались пяти лучшим футболистам по итогам голосования.

Десятка лучших футболистов России выглядит следующим образом:

1. Квинси Промес («Спартак») – 209 очков;

2. Малком («Зенит») – 142;

3. Игорь Акинфеев (ЦСКА) – 89;

4. Александр ГоловинМонако») – 74;

5. Вендел («Зенит») – 59;

6. Вильмар Барриос («Зенит») – 52;

7. Клаудиньо («Зенит») – 46;

8. Владимир СычевойОренбург») – 34;

9. Александр Соболев («Спартак») – 32;

10. Кристиан НобоаСочи») – 24.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные