Чемпионат России. Мишина и Галлямов, Тарасова и Морозов, Бойкова и Козловский покажут короткие программы

Теги сборная России результаты чемпионат России пары Евгения Тарасова Владимир Морозов Анастасия Мишина Роман Плешков Александр Галлямов Валерий Колесов Александра Бойкова Дмитрий Козловский Илья Княжук Виктория Васильева Роман Запорожец Алексей Брюханов Ясмина Кадырова Юлия Артемьева Елизавета Осокина Анастасия Мухортова Дмитрий Евгеньев Станислав Щербаков Наталья Хабибуллина Дарья Бояринцева Артем Грицаенко Екатерина Чикмарева Матвей Янченков Варвара Черемных Даниил Бутенко Фигурное катание

22 декабря в Красноярске на чемпионате России по фигурному катанию пары покажут короткие программы.

Чемпионат России по фигурному катанию-2023

Красноярск

Пары

Короткая программа

Начало – 16:00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала

Участники

Юлия Артемьева – Алексей Брюханов

Александра Бойкова – Дмитрий Козловский

Дарья Бояринцева – Роман Плешков

Виктория Васильева – Роман Запорожец

Ясмина Кадырова – Валерий Колесов

Анастасия Мишина – Александр Галлямов

Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев

Елизавета Осокина – Артем Грицаенко

Евгения Тарасова – Владимир Морозов

Наталья Хабибуллина – Илья Княжук

Варвара Черемных – Даниил Бутенко

Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков

ПРИМЕЧАНИЕ: распределение по разминкам будет добавлено после жеребьевки.

Расписание трансляций чемпионата России по фигурному катанию-2023 в Красноярске

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