Чемпионат России. Мишина и Галлямов, Тарасова и Морозов, Бойкова и Козловский покажут короткие программы
22 декабря в Красноярске на чемпионате России по фигурному катанию пары покажут короткие программы.
Чемпионат России по фигурному катанию-2023
Красноярск
Пары
Короткая программа
Начало – 16:00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала
Участники
Юлия Артемьева – Алексей Брюханов
Александра Бойкова – Дмитрий Козловский
Дарья Бояринцева – Роман Плешков
Виктория Васильева – Роман Запорожец
Ясмина Кадырова – Валерий Колесов
Анастасия Мишина – Александр Галлямов
Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев
Елизавета Осокина – Артем Грицаенко
Евгения Тарасова – Владимир Морозов
Наталья Хабибуллина – Илья Княжук
Варвара Черемных – Даниил Бутенко
Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков
ПРИМЕЧАНИЕ: распределение по разминкам будет добавлено после жеребьевки.
Расписание трансляций чемпионата России по фигурному катанию-2023 в Красноярске
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