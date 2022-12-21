Чемпионат России. Мишина и Галлямов, Тарасова и Морозов, Бойкова и Козловский покажут короткие программы

22 декабря в Красноярске на чемпионате России по фигурному катанию пары покажут короткие программы.

Чемпионат России по фигурному катанию-2023

Красноярск

Пары

Короткая программа

Начало – 16:00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала

Участники

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Дарья Бояринцева – Роман Плешков

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– Валерий Колесов

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– Артем Грицаенко

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Варвара Черемных – Даниил Бутенко

– Матвей Янченков

ПРИМЕЧАНИЕ: распределение по разминкам будет добавлено после жеребьевки.

Расписание трансляций чемпионата России по фигурному катанию-2023 в Красноярске

Чемпионат России по фигурному катанию – главный старт сезона: без Щербаковой и Коляды, зато с Валиевой и гигантскими призовыми