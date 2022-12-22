НБА. «Новый Орлеан» примет «Сан-Антонио», «Юта» встретится с «Вашингтоном»

Сегодня ночью в рамках регулярного чемпионата состоятся два матча.

« » в домашней встрече с « » попытается прервать свою серию из четырех подряд поражений. «Юта» встретится на своей площадке с « ».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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