НБА. «Новый Орлеан» примет «Сан-Антонио», «Юта» встретится с «Вашингтоном»

Теги результаты Новый Орлеан Сан-Антонио НБА Вашингтон Юта Баскетбол

Сегодня ночью в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся два матча.

«Новый Орлеан» в домашней встрече с «Сан-Антонио» попытается прервать свою серию из четырех подряд поражений. «Юта» встретится на своей площадке с «Вашингтоном».

НБА

Регулярный чемпионат

Новый Орлеан – Сан-Антонио
Дата проведения
23 декабря, 04.00, «Smoothie King Center»
Онлайн матча

Юта – Вашингтон
Дата проведения
23 декабря, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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