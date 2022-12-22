НБА. «Новый Орлеан» примет «Сан-Антонио», «Юта» встретится с «Вашингтоном»
Сегодня ночью в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся два матча.
«Новый Орлеан» в домашней встрече с «Сан-Антонио» попытается прервать свою серию из четырех подряд поражений. «Юта» встретится на своей площадке с «Вашингтоном».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 23 декабря, 04.00, «Smoothie King Center»
- Дата проведения
- 23 декабря, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Мы подсели на НБА благодаря кассетам NBA Superstars. Джордан парил под саундтрек к Top Gun, а Мэджик феерил под Джанет Джексон
Африка определит будущее баскетбола? Европа уже пользуется исторической связью, НБА пылесосит таланты
Пока вы смотрели футбол, Дончич покорил мир данком и запутал всех ловкостью руки, в которой даже не было мяча
Еще недавно все требовали обмена Уэстбрука. Сейчас он повторяет рекорды Мэджика и Маггзи Богза, а «Лейкерс» не хотят его отпускать
Гонка за титулом НБА: у «Бостона» историческая атака, «Голден Стэйт» все еще вне плей-офф, а рвутся наверх молодые
Комментарии