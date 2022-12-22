Матыцин о переходе в Азию: «Это положительно скажется на развитии российского футбола, думаю. Но решение за РФС»

Министр спорта РФ высказался о возможном переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«Любой формат, который послужит развитию двусторонних или многосторонних отношений, популяризации футбола, мы будем приветствовать.

Насколько это усилит Азиатскую конфедерацию – время покажет. Безусловно, чемпионат мира показал, что команды, которые раньше воспринимались как не совсем конкурентные, показывают очень зрелый футбол, это значит, что идет обмен тренерскими кадрами, спортивными технологиями.

Думаю, если Россия войдет [в АФК], это положительно скажется на развитии российского футбола, но решение за РФС и соответствующими организациями», – сказал Олег Матыцин.