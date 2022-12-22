Ловрен и Брозович демонстрировали приветствие усташей – фашистов во главе коллаборационистской Хорватии в годы Второй мировой

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Футболисты сборной Хорватии Деян Ловрен и Марцело Брозович оказались замешаны в скандале.

По информации Vecernje novosti, на закрытой вечеринке в Загребе игроки исполняли песни Марко Перковича, известного под псевдонимом Томпсон. Как утверждает La Gazzetta dello Sport, музыкант считается неонацистом.

Также Ловрен, представляющий «Зенит», и Брозович, выступающий за «Интер», демонстрировали приветствие и выкрикивали «За дом – готовы!» – лозунг-приветствие усташей.

Усташи – фашистская националистическая организация, в годы Второй мировой войны возглавлявшая Независимое государство Хорватия и сотрудничавшая с Германией и Италией. Ее взгляды, помимо прочего, характеризуются сербофобией и антисемитизмом.

При усташах в стране функционировали лагеря смерти, узниками которых становились евреи, сербы, цыгане и другие меньшинства, а также хорваты-оппоненты режима. Число жертв лагеря Ясеновац в период с 1941 по 1945 год доходило до ста тысяч, по современным оценкам.

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