Ирина Роднина: «В футболе все просто – только бегают и пинают мяч. Фигурное катание – эстетика, гармония движения, красота»
Ирина Роднина сравнила футбол и фигурное катание.
«Я согласна с мнением Медведевой, что фигурное катание – эстетика, гармония движения, красота, нестандартные действия, а в футболе все просто: только бегают и пинают мяч.
Но проводить аналогию между этими видами спорта, говорить, что что-то проще – не совсем этично.
В нашей стране фигурное катание на более высоком уровне, нежели футбол. Хотя когда-то было наоборот.
Чемпионат мира в Катаре показал, куда нам надо стремиться. У россиян большая заинтересованность в фигурном катании, но и в футболе – очень высокая.
Дети, которые идут заниматься фигурным катанием, требуют большего вложения от родителей, а в футболе можно самому прийти в школу, занятия не так дорого обойдутся семье», – заявила трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы РФ.
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