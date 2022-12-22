Олег Майами победил Тигиева в поединке единогласным решением судей

Промоушен «Наше Дело» опубликовал видео боя между футболистами Олегом Майами и Георгием Тигиевым.

Сам поединок состоялся 10 декабря. Результат оставался в секрете. Сообщалось, что обоим бойцам потребовалась медицинская помощь.

Победу после трех раундов единогласным решением судей одержал Олег Майами.

Конфликт игроков начался летом этого года. На одной из конференций Winline Медиалиги форвард «На Спорте» Олег Майами ударил президента «БроукБойз» Райзена, ответив на оскорбления.

За Райзена заступился защитник «Броуков» Тигиев, который после того инцидента неоднократно пытался вызвать Олега на поединок. Осенью организацией боя занялся промоушен «Наше Дело».

Тигиев – бывший игрок «Анжи», «Торпедо», «Спартака» и других клубов. В составе красно-белых он в 2017 году выиграл чемпионат России.

Олег Майами – блогер, поп-исполнитель, бывший участник проектов «Голос» и «Дом-2». В Медиалиге он выступает за команду «На Спорте», которая дважды доходила до полуфинала турнира.

Фото: кадр с эфира канала «Наше Дело» в Rutube