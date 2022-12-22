«Дебил Мартинес говорит о Мбаппе, не имея десятой доли его таланта. ФИФА должна вмешаться». Экс-президент регбийного «Тулона» о вратаре
Экс-глава регбийного «Тулона» раскритиковал Эмилиано Мартинеса за поведение после финала ЧМ-2022.
«Мы имеем дело с дебилом и клеймим аргентинцев. Но тот факт, что он аргентинец, – лишь деталь. Я из регби, и у меня были аргентинские игроки. И у них было очень много хорошего.
Когда он так говорит о Мбаппе, то на самом деле говорит не о Килиане, а о Франции – стране, которую Мбаппе представляет.
Когда ты чемпион мира, ты представляешь футбол. И когда вы представляете футбол, то подаете детям вот такой пример. Каким будет футбол завтра?
Это имидж, вот почему ФИФА должна вмешаться. ФИФА должна призвать этого кретина осознать свои обязанности и то, что он представляет для молодежи как чемпион мира. Мы имеем дело с настоящим придурком.
Если бы я был на месте Мбаппе, то пошел бы к боссам «Астон Виллы» и сказал им, что подпишу контракт с клубом бесплатно, если они выгонят этого мудака.
Эмилиано Мартинес говорит о Мбаппе, хотя у самого нет и десятой доли его таланта», – сказал бывший президент французского клуба Мурад Буджеллаль.
Мбаппе – внутренний мем в сборной Аргентины. Мартинес притащил на парад куклу младенца в маске француза
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