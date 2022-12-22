«Дебил Мартинес говорит о Мбаппе, не имея десятой доли его таланта. ФИФА должна вмешаться». Экс-президент регбийного «Тулона» о вратаре

Экс-глава регбийного «Тулона» раскритиковал Эмилиано Мартинеса за поведение после финала .

«Мы имеем дело с дебилом и клеймим аргентинцев. Но тот факт, что он аргентинец, – лишь деталь. Я из регби, и у меня были аргентинские игроки. И у них было очень много хорошего.

Когда он так говорит о Мбаппе, то на самом деле говорит не о Килиане, а о – стране, которую Мбаппе представляет.

Когда ты чемпион мира, ты представляешь футбол. И когда вы представляете футбол, то подаете детям вот такой пример. Каким будет футбол завтра?

Это имидж, вот почему ФИФА должна вмешаться. ФИФА должна призвать этого кретина осознать свои обязанности и то, что он представляет для молодежи как чемпион мира. Мы имеем дело с настоящим придурком.

Если бы я был на месте Мбаппе, то пошел бы к боссам « » и сказал им, что подпишу контракт с клубом бесплатно, если они выгонят этого мудака.

говорит о Мбаппе, хотя у самого нет и десятой доли его таланта», – сказал бывший президент французского клуба Мурад Буджеллаль.

Мбаппе – внутренний мем в сборной Аргентины. Мартинес притащил на парад куклу младенца в маске француза